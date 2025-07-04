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Склад видавництва "Наш Формат" зруйновано внаслідок нічного обстрілу Києва

Зруйнувано склад видавництва "Наш Формат"
Зруйнувано склад видавництва "Наш Формат"

Внаслідок масованого російського удару по Києву пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину “Наш Формат”.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення видавництва.

"Сьогоднішня ніч для усіх українців була важкою. Росіяни вкотре били по Києву, внаслідок чого було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат", - йдеться в повідомлені.

Фото 2 — Склад видавництва "Наш Формат" зруйновано внаслідок нічного обстрілу Києва

Вибухова хвиля та уламки суттєво зруйнували фасад будівлі: вибито всі вікна, пошкоджено перекриття, обвалилася частина стін, є руйнування всередині приміщень складу та кабінету. Внаслідок обстрілу та гасіння пожежі частину книжок пошкоджено.

Фото 3 — Склад видавництва "Наш Формат" зруйновано внаслідок нічного обстрілу Києва

У видавництві зазначають, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень, оскільки вся команда залучена до цього процесу.

При цьому сайт та колцентр інтернет-магазину продовжують функціонувати для відповідей на запитання клієнтів.

Відновлення відправлень заплановано на наступний тиждень, і видавництво дякує читачам за розуміння. 

Фото 4 — Склад видавництва "Наш Формат" зруйновано внаслідок нічного обстрілу Києва

Атака на Київ 4 липня

Нагадаємо, Російська терористична армія вночі 4 липня атакувала Київ ударними дронами та балістичними ракетами. Поранення отримали 19 мешканців столиці. В результаті ворожого обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста.

У Солом'янському районі столиці через атаку РФ через атаку сталося часткове руйнування 5-поверхівки. Виникла пожежа покрівлі 7-поверхівки на площі 2000 кв. м. Сталися загоряння у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу.

У Дарницькому районі уламки дрона впали на відкритій території, без пожежі. Падіння уламків також зафіксували у Голосіївському районі столиці. 

Загалом наслідки атаки РФ зафіксували на 13 локаціях у Солом’янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах столиці, є значні пошкодження житлових будинків.

Автор:
Тетяна Бесараб