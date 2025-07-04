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Склад видавництва "Наш Формат" зруйновано внаслідок нічного обстрілу Києва
Внаслідок масованого російського удару по Києву пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину “Наш Формат”.
Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення видавництва.
"Сьогоднішня ніч для усіх українців була важкою. Росіяни вкотре били по Києву, внаслідок чого було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат", - йдеться в повідомлені.
Вибухова хвиля та уламки суттєво зруйнували фасад будівлі: вибито всі вікна, пошкоджено перекриття, обвалилася частина стін, є руйнування всередині приміщень складу та кабінету. Внаслідок обстрілу та гасіння пожежі частину книжок пошкоджено.
У видавництві зазначають, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень, оскільки вся команда залучена до цього процесу.
При цьому сайт та колцентр інтернет-магазину продовжують функціонувати для відповідей на запитання клієнтів.
Відновлення відправлень заплановано на наступний тиждень, і видавництво дякує читачам за розуміння.
Атака на Київ 4 липня
Нагадаємо, Російська терористична армія вночі 4 липня атакувала Київ ударними дронами та балістичними ракетами. Поранення отримали 19 мешканців столиці. В результаті ворожого обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста.
У Солом'янському районі столиці через атаку РФ через атаку сталося часткове руйнування 5-поверхівки. Виникла пожежа покрівлі 7-поверхівки на площі 2000 кв. м. Сталися загоряння у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу.
У Дарницькому районі уламки дрона впали на відкритій території, без пожежі. Падіння уламків також зафіксували у Голосіївському районі столиці.
Загалом наслідки атаки РФ зафіксували на 13 локаціях у Солом’янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах столиці, є значні пошкодження житлових будинків.