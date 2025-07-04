Склад видавництва "Наш Формат" зруйновано внаслідок нічного обстрілу Києва

Внаслідок масованого російського удару по Києву пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину “Наш Формат”.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення видавництва.

"Сьогоднішня ніч для усіх українців була важкою. Росіяни вкотре били по Києву, внаслідок чого було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат", - йдеться в повідомлені.

Вибухова хвиля та уламки суттєво зруйнували фасад будівлі: вибито всі вікна, пошкоджено перекриття, обвалилася частина стін, є руйнування всередині приміщень складу та кабінету. Внаслідок обстрілу та гасіння пожежі частину книжок пошкоджено.

У видавництві зазначають, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень, оскільки вся команда залучена до цього процесу.

При цьому сайт та колцентр інтернет-магазину продовжують функціонувати для відповідей на запитання клієнтів.

Відновлення відправлень заплановано на наступний тиждень, і видавництво дякує читачам за розуміння.

Атака на Київ 4 липня

Нагадаємо, Російська терористична армія вночі 4 липня атакувала Київ ударними дронами та балістичними ракетами. Поранення отримали 19 мешканців столиці. В результаті ворожого обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста.

У Солом'янському районі столиці через атаку РФ через атаку сталося часткове руйнування 5-поверхівки. Виникла пожежа покрівлі 7-поверхівки на площі 2000 кв. м. Сталися загоряння у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу.

У Дарницькому районі уламки дрона впали на відкритій території, без пожежі. Падіння уламків також зафіксували у Голосіївському районі столиці.

Загалом наслідки атаки РФ зафіксували на 13 локаціях у Солом’янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах столиці, є значні пошкодження житлових будинків.