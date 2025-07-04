Склад издательства "Наш Формат" разрушен в результате ночных обстрелов Киева

В результате массированного российского удара по Киеву поврежден склад книжного издательства и интернет-магазина "Наш Формат".

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на издательское сообщение .

"Сегодняшняя ночь для всех украинцев была тяжелой. Россияне в очередной раз били по Киеву, в результате чего был поврежден склад книжного издательства и интернет-магазина "Наш Формат", — говорится в сообщении.

Взрывная волна и обломки существенно разрушили фасад здания: выбиты все окна, повреждены перекрытия, обрушилась часть стен, есть разрушение внутри помещений склада и кабинета. В результате обстрела и тушения пожара часть книг повреждена.

В издательстве отмечают, что временно приостанавливают отправку заказов, поскольку вся команда вовлечена в этот процесс.

При этом сайт и колцентр интернет-магазина продолжают работать для ответов на вопросы клиентов.

Восстановление отправлений запланировано на следующую неделю, и издательство благодарит читателей за понимание.

Атака на Киев 4 июля

Напомним, Российская террористическая армия ночью 4 июля атаковала Киев ударными дронами и баллистическими ракетами. Ранения получили 19 жителей столицы. В результате вражеского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города.

В Соломенском районе столицы из-за атаки РФ из-за атаки произошло частичное разрушение 5-этажки. Возникла пожар кровли 7-этажки на площади 2000 кв. м. Произошло возгорание в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива.

В Дарницком районе обломки дрона упали на открытой территории без пожара. Падение обломков также зафиксировали в Голосеевском районе столицы.

В целом, последствия атаки РФ зафиксировали на 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах столицы, есть значительные повреждения жилых домов.