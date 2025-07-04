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РФ атаковала Киев дронами и ракетами: повреждены дома и железнодорожная инфраструктура
Российская террористическая армия ночью 4 июля атаковала Киев ударными дронами и баллистическими ракетами. Ранения получили 19 жителей столицы. В результате вражеского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города.
Об этом пишет Delo.ua.
Последствия обстрела
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Днепровском районе Обломки БпЛА упали во дворе жилых домов и на территории учебного заведения. Без горения.
В Соломенском – падение обломков на нежилую застройку. А также на территории гаражного кооператива. Там пожар. Также в этом районе горели складские помещения. Но было возгорание в административном здании.
В Святошинском районе обломки вражеского БПЛА упали на территорию складских помещений, в результате чего возник пожар. Также падение обломков произошло во дворе 16-этажного жилого дома, горят автомобили. В частном секторе возник пожар в результате падения обломков.
В Дарницком районе Обломки упали в нескольких местах на открытой территории. Без детонации и пожара.
В Шевченковском районе обломки повредили 8-этажный жилой дом (введенный в эксплуатацию, но не заселенный жителями). Пожар произошел на первом этаже дома. Также пожар в приватном секторе.
Падение обломков также было зафиксировано в Голосеевском районе столицы. Там повреждения в медицинском заведении.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко посоветовал жителям столицы закрыть окна из-за высокой концентрации продуктов горения из-за пожаров, возникших в результате обстрелов.
Кличко сообщил, что количество пострадавших в Киеве по состоянию на утро увеличилось к 19.
"Пять человек получают помощь амбулаторно, 14 – госпитализировали", — добавил он.
Также в результате ночной атаки на Киев движение транспорта по ул. Жмеринский, ул. Якуба Коласа и просп. Отрадному частично перекрыт. Движение троллейбусного маршрута № 41 заблокировано, а троллейбусы № 27 курсируют к Индустриальному мосту.
Повреждение железнодорожной инфраструктуры
В " Укрзализныце" сообщили, что в результате вражеских обстрелов произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в пределах Киева.
Пассажирские поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу, что приводит к задержке до 2 часов.
Kyiv City Express выполняет маршруты только северным полукольцом Святошин — Почайная — Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения.
"Прошу прощения и уже оперативно ремонтируем, резервные тепловозы будут довозить поезда в пределах столицы при возобновлении движения на участке Святошино — Киев-Пассажирский", — добавили в компании.
Напомним, ночью 23 июня враг нанес массированный комбинированный удар баллистикой и ударными дронами по Киеву, нанеся повреждение гражданской инфраструктуры.