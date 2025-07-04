РФ атаковала Киев дронами и ракетами: повреждены дома и железнодорожная инфраструктура

Российская террористическая армия ночью 4 июля атаковала Киев ударными дронами и баллистическими ракетами. Ранения получили 19 жителей столицы. В результате вражеского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города.

Об этом пишет Delo.ua.

Последствия обстрела

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Днепровском районе Обломки БпЛА упали во дворе жилых домов и на территории учебного заведения. Без горения.

В Соломенском – падение обломков на нежилую застройку. А также на территории гаражного кооператива. Там пожар. Также в этом районе горели складские помещения. Но было возгорание в административном здании.

В Святошинском районе обломки вражеского БПЛА упали на территорию складских помещений, в результате чего возник пожар. Также падение обломков произошло во дворе 16-этажного жилого дома, горят автомобили. В частном секторе возник пожар в результате падения обломков.

В Дарницком районе Обломки упали в нескольких местах на открытой территории. Без детонации и пожара.

В Шевченковском районе обломки повредили 8-этажный жилой дом (введенный в эксплуатацию, но не заселенный жителями). Пожар произошел на первом этаже дома. Также пожар в приватном секторе.

Падение обломков также было зафиксировано в Голосеевском районе столицы. Там повреждения в медицинском заведении.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко посоветовал жителям столицы закрыть окна из-за высокой концентрации продуктов горения из-за пожаров, возникших в результате обстрелов.

Кличко сообщил, что количество пострадавших в Киеве по состоянию на утро увеличилось к 19.

"Пять человек получают помощь амбулаторно, 14 – госпитализировали", — добавил он.

Также в результате ночной атаки на Киев движение транспорта по ул. Жмеринский, ул. Якуба Коласа и просп. Отрадному частично перекрыт. Движение троллейбусного маршрута № 41 заблокировано, а троллейбусы № 27 курсируют к Индустриальному мосту.

Повреждение железнодорожной инфраструктуры

В " Укрзализныце" сообщили, что в результате вражеских обстрелов произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в пределах Киева.

Пассажирские поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу, что приводит к задержке до 2 часов.

Kyiv City Express выполняет маршруты только северным полукольцом Святошин — Почайная — Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения.

"Прошу прощения и уже оперативно ремонтируем, резервные тепловозы будут довозить поезда в пределах столицы при возобновлении движения на участке Святошино — Киев-Пассажирский", — добавили в компании.

Напомним, ночью 23 июня враг нанес массированный комбинированный удар баллистикой и ударными дронами по Киеву, нанеся повреждение гражданской инфраструктуры.