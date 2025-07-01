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Как в Одессе, Харькове и Днепре: в Киеве планируют установить модульные укрытия

укрытие
Фото: КГГА

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сетует на отсутствие модульных укрытий в столице Украины и инициирует их обустройство на средства общины.

Как пишет Delo.ua, об этом Ткаченко написал в своем Телеграмме.

"Почти три с половиной года великой войны и ни одного модульного укрытия в столице. Мэрия именно это понятие ставит на "стоп". Никакой гривны, ни одного шага навстречу киевлянам. В то же время — миллионы на стеклянные остановочные комплексы", — отмечает Ткаченко.

Он отмечает, что в Одессе, Харькове, Херсоне, Запорожье, Днепре, Николаеве уже установлены модульные укрытия.

"В Киеве нельзя? Им мешают ДБНы", — подчеркивает глава КМВА.

Он добавил, что вынесет для рассмотрения на Совете обороны Киева вопрос обустройства модульных укрытий в столице . Финансировать этот проект планируется на средства общины.

Заметим, еще в 2023 году мэр столицы Виталий Кличко обращался к премьеру Денису Шмыгалю о возможности внесения укрытий модульного типа в фонд сооружений гражданской защиты.

В КГГА отмечали, что в Киеве есть необходимость в изготовлении укрытий модульного типа, которые можно было бы оперативно установить для защиты населения от обломков ракет или дронов.

Городские власти просили правительство предоставить разъяснения по критериям и требованиям к подобным защитным сооружениям и условиям взятия их на учет в фонд защитных сооружений гражданской защиты.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируют построить противорадиационное укрытие на 1650 мест и подземный паркинг на 320 авто на месте самовольно построенных гаражей в Печерском районе на Старокиевской горе.

Автор:
Светлана Манько