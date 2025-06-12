Во Львове начали строить защищенные квартиры типа израильских мамадов: как это работает

Во Львове построят жилой комплекс с уникальным проектом – защищенными квартирами с укрытиями типа израильских мамад.

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Сейфти-румы с индивидуальными зонами пятисекундной безопасности появятся в возводимом на территории бывшего завода «Львовприбор» жилом комплексе, сообщает Delo.ua со ссылкой на проектанта — архитектурную компании Archimatika.

В компании отмечают, что, как и все остальные украинские ЖК, Lviv City от VD Group будет иметь обязательное нормативное укрытие, но с расширенным функционалом: мед-блок, детская комната, помещение для приготовления пищи и т.д.

Кроме того, каждая квартира будет оборудована индивидуальной зоной дополнительной защиты – сейфти-румом. типов поражения

Планировочное решение и новый подход защиты проектировщики нарабатывали совместно с институтом ГСЧС. Как отметил в комментарии Delo.ua архитектор компании Archimatika Александр Столовый, как и нормативное укрытие (СПП), сейфти-рум не защищает от прямого попадания ракеты. Впрочем, дает дополнительную защиту от наиболее распространенных типов поражения — обломков, вызванных взрывной волной.

"То, что в этих квартирах понятие "вторая стена" действительно противоударное, и пространство, где ты более защищен, чем в обычной квартире, — это 100%", — подчеркнул архитектор.

Фото: скрин проекта Arkhimatika

Сейфти-квартиры во львовском ЖК: как это работает

Защищенная комната проектируется по типу израильских мамад. Отличие в том, что львовский ЖК будет иметь менее защищенные наружные стены – стеклянные фасады. Сейфти-румы сгруппированы вокруг межквартирного коридора, то есть как можно дальше от наружных стен, в глубине квартир. Это позволяет минимизировать влияние взрывной волны и вызванных ею обломков.

Повышенную защиту в проекте обеспечивает сама конструкция помещений, усиленная за счет толщины стен и большего количества железобетона. Предусмотрены также противоударные двери и автономная система вентиляции.

"Проект предусматривает толщину стен на 350 мм в противовес классическим параметрам 200-250 мм. Кроме того, такая стена будет гиперармирована — чтобы бетон не покрошился и не травмировал людей. Реализация такой защиты будет сложной и трудоемкой, поскольку армировать стены приходится металлическими сетками", — подчеркнул Столовый.

По его словам, в Украине отсутствует опыт проектирования и имплементации подобных помещений. В целом разработка возникла по адаптации иностранного опыта к украинским реалиям. Также наработки готовились совместно с экспертами из Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Есть понятие защиты от взрывных волн. Учитывая, что мы реализуем проект, в котором максимальное количество фасадов застеклено, необходим был элемент того, чтобы человек имел защиту от этого стекла. Наше решение — это компромисс между технологическими возможностями, которые предлагает рынок, общая аналитика и консультация с институтом ГСЧС, который выписал характеристики", — пояснил он.

Впрочем, пока такие поквартиренные защищенные пространства, по словам Александра Столового, хоть и не противоречат украинским строительным нормам, остаются ненормированными. "Никто не может давать дополнительных гарантий, потому что невозможно провести испытания. Мы просто добавляем прочности тем характеристикам, которые прописаны в ДБН", — добавил архитектор.

Как писало ранее Delo.ua, Украина и Финляндия инициируют международную Коалицию укрытий гражданской защиты.