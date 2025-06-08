За время войны в Украине стартовало строительство 600 новых ЖК

На первичном рынке недвижимости наблюдается рост объемов жилья – девелоперы догоняют довоенный уровень. Показатели продаж сейчас на уровне 20% по сравнению с 2021 годом.

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За более чем три года полномасштабной войны в регионах Украины стартовало 594 новых ЖК, сообщает Delo.ua со ссылкой на Head of sales ЛУН Ольга Петросюк.

"За первый квартал 2025 года ввелось в эксплуатацию жилья почти как в довоенном 2021 году. По старту новых продаж данные, как в предыдущих годах. Что касается спроса на квартиры в новостройках, первый квартал 2025 года намного лучше, чем в прошлом году", — подчеркнула Петросюк.

Больше всего строительных майанчиков запустила Львовская область (166) — вдвое больше, чем Киевская область (84), которая тоже строит активно.

Инфографика: ЛУН

В Ивано-Франковской области стартовали продажи в 66 ЖК, в Закарпатье – 65, в Тернопольской области – 49 проектов.

В целом, как свидетельствует последняя статистика ЛУН, темпы ввода жилья в эксплуатацию продолжают расти и настигают довоенный уровень, заявила Петросюк во время Украинского строительного форума. Показатель 2024 года на 32% выше, чем в 2023 году, но еще на 15% меньше, чем в 2021-м.

Инфографика: ЛУН

В 2025 году темпы строительства не сбавляются. Топ-5 регионов по сданным метрам в первом квартале этого года возглавляет Киевская область – 32% (720 тыс.кв.м), Львовщина втрое меньше – 11% 260 тыс. кв.м.

Инфографика: ЛУН

Относительно продаж данные не столь оптимистичны. Согласно закрытому синдикативному опросу девелоперов, уровень ежегодных продаж пока не превысил отметки в 20% от объемов довоенного 2021 года.

"Если брать 2021 год за 100%, то в 2022 году было продано от них 10% квартир. 2023-й был лучшим вдвое, чем 2022, тогда была продана пятая часть (20%) квартир от продаж в 2021году. подчеркнула Ольга Петросюк.

Впрочем, в первом квартале 2025 года продажи были выше, чем в предыдущие годы войны.

Ранее Delo.ua писало о том, что Ивано-Франковск – чемпион по росту цен на первичном рынке.