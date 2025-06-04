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Ивано-Франковск – чемпион по росту цен на первичном рынке жилья

Ивано-Франковск
Фото: karpaty.rocks

Во всех регионах западной Украины активизировалось строительство и выросли цены на новое жилье во время войны.

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За более чем три года полномасштабного вторжения РФ в Украину больше выросли цены на первичном рынке жилья в Ивано-Франковске — на 63%.

Стоимость квадратного метра выросла в городе с 24 февраля 2022 года до сегодняшнего дня с $520 до $850, сообщает Delo.ua со ссылкой на Head of sales ЛУН Ольга Петросюк.

"Для сравнения: в Киеве квадратный метр за время войны подорожал на 3% – с $1250 до $1290", – отметила Петросюк, презентуя исследования по динамике рынка недвижимости на Строительном конгрессе в Киеве.

По ее словам, в пятерку городов, где больше всего дорожает ребенок в новостройках, вошли также Ровно (+43%), Ужгород (+42%), Чернигов (+36%) и Львов (+35%).

Фото 2 — Ивано-Франковск – чемпион по росту цен на первичном рынке жилья
Инфографика: ЛУН

Франковск также входит в тройку регионов с самым активным строительством – после Львова и Киева: за последние три года в городе стартовало строительство 66 новых жилых комплексов.

Фото 3 — Ивано-Франковск – чемпион по росту цен на первичном рынке жилья
Инфографика: ЛУН

За последний год больше всего цены на новые квартиры выросли в Одессе – на 16%, Ровно (+12%) и Черкассах (10%).

Автор:
Леся Соловчук