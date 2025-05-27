Харьков – лидер по росту цен на квартиры

В прифронтовых регионах рынок недвижимости оживился после первого квартала 2025 года.

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Цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке жилья в большинстве регионов Украины вышли на плато. Однако в нескольких областях с января по апрель 2025 года наблюдается значительный рост стоимости жилья, сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитики OLX Недвижимость.

В каких городах цены на квартиры растут быстрее всего

Наибольший рост цен на однокомнатные квартиры зафиксирован в трех городах-миллионниках. В частности, с января по апрель 2025-го подорожало жилье в таких городах как:

Харьков : +11%, до 851 тыс. грн (20,4 тыс.$);

Одесса : +8%, до 1,6 млн грн (38,3 тыс. $);

Киев : +5%, до 3 млн грн (71,9 тыс. $).

Также заметный рост за этот период наблюдается в ряде городов на западе. Например, в Черновцах , +6% до 1,6 млн грн (38,3 тыс. $) и Тернополе , +6% до 1,7 млн грн (40,7 тыс.$).

Цены на квартиры: в каких городах жилье не дорожает

Во многих городах Запада цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке держатся на одном уровне с января по апрель 2025 года. Повышение произошло в пределах от 0,5 до 3%. Так, минимальный рост медианной стоимости наблюдается в Ивано-Франковске, +2 % до 1,7 млн грн (40,7 тыс. $) . +0,3% до 1,5 млн грн (35,9 тыс.$), Хмельницком, +3% до 1,2 млн грн (28,7 тыс.$).

Подобная ситуация, когда цены не изменились существенно в течение января-апреля 2025 года, зафиксирована и в других регионах.

Запорожье : +3%, на уровне 680 тыс. грн (16,3 тыс.$);

Полтава : +2%, на уровне 1,2 млн грн (28,7 тыс. $);

Днепр : +1%, равны 1,6 млн грн (38,3 тыс. $).

В каких регионах цены на квартиры снижаются

В некоторых городах за первый квартал 2025-го медианная стоимость, напротив, снизилась (в пределах от -1% до -2%). В частности, во Львове, где цена покупки однокомнатной квартиры самая высокая на западе Украины - 2,3 млн грн (55,1 тыс. $), за январь-апрель 2025 года стоимость снизилась на 2%.

Несколько дешевле стали квартиры в:

Винницы : -2%, до 2 млн грн (47,9 тыс. $);

Кропивницкий : -2%, до 994 тыс. грн (23,8 тыс.$);

Николаеву : -1%, до 780 тыс. грн (18,7 тыс. $).

В период с января по апрель 2025 года самый быстрый рост медианных цен на покупку "вторички" фиксируем в крупных городах, а именно: в Киеве, Харькове и Одессе. В целом в большинстве областных центров в течение указанного периода цены изменились минимально. В некоторых городах, например, во Львове, фиксируем незначительное снижение в пределах 2%.

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