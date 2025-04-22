Первичный или вторичный рынок жилья: какие квартиры покупают украинцы в 2025 году

Экономические реалии — низкие доходы и рост цен — толкают украинцев к вторичке, где можно найти более доступное жилье без рисков ожидания. В то же время первичный рынок остается привлекательным для тех, кто готов потратить больше лучшего комфорта в будущем.

Большинство украинцев при выборе жилья на первичном или вторичном рынке руководствуются не только финансовыми возможностями, но и оценкой рисков.

Согласно результатам опроса OLX Недвижимость, 61% опрошенных рассматривали или рассматривают жилье для покупки как на первичном, так и на вторичном рынке, только 14% рассматривают для покупки жилья на "первичке", в то время как 24% — только вторичный рынок.

Покупка квартиры на первичном рынке: преимущества и риски

В условиях экономической неопределенности, как свидетельствуют данные исследования, для украинцев стала важной возможность сэкономить средства на начальных этапах (31%) и оформить "єОселю" (25%). Кроме того, же от застройщиков привлекает украинцев такими преимуществами:

автономность (отопление, резервное питание) (53%),

современная планировка (51%),

развита инфраструктура, в частности наличие парковок и детских площадок (45%),

новые материалы и технологии стройки (44%).

Однако у первичного рынка недвижимости есть и существенные недостатки: 69% боятся рисков незавершения строительства, а 61% — задержек сдачи объектов. Высокая стоимость (42%) затрат на ремонт, мебель (38%), необходимость ожидания строительства и ремонта (42%) и удаленность новостроек от центра города (21%) также являются существенными недостатками первичного рынка жилья.

Вторичный рынок жилья: плюсы и минусы

Квартира на вторичном рынке дает возможность немедленного заселения – 68% респондентов считают это ключевым преимуществом. Возможность оценить реальное состояние объекта (57%), сложившуюся инфраструктуру (51%), шанс поторговаться (50%) и более широкий выбор районов (34%) также отмечаются как преимущества при выборе вторички.

Опрошенные часто вспоминают более низкую цену как решающий фактор, особенно для тех, кто не может позволить себе новостройку или ждать завершения строительства.

Однако этот рынок имеет и значительные недостатки и риски:

износ зданий и коммуникаций (75%),

устаревшее планирование (49%),

не современный ремонт и архитектурные решения (49%),

отсутствие автономного отопления (40%)

отсутствие парковок (29%).

Застройщикам следует сосредоточиться на гарантиях завершения проектов, а покупателям более тщательно проверять документы как при покупке жилья в новостройках, так и при сделках на вторичном рынке.

Кто ищет квартиру во время войны: портрет покупателя

Наиболее активными в вопросе покупки жилья, по данным опроса, оказались украинцы в возрасте 31-41 (30% респондентов), за ними следует категория 42-52 лет (26%) и молодежь 18-30 лет (25%). Большинство опрошенных – 69% – имеют доход до 30 000 грн в месяц.

В то же время, 37% живут в собственных квартирах, а 32% арендуют жилье 62% опрошенных планируют или рассматривают возможность покупки жилья в ближайшие 5 лет, а 6% — планируют арендовать.

Относительно типа жилья безусловным лидером является квартира (62% ответов), чуть меньше половины (48%) рассматривают частный дом. На покупку собственного жилья 44% опрошенных планируют потратить до $30 000, 35% до $60 000. При этом 52% рассматривают только варианты нового жилищного фонда (с 2011 года), остальные варианты жилого фонда с 1991 по 2010 гг.

Как сообщало ранее Delo.ua, как свидетельствует аналитика M4U, после войны многим людям в Украине жилья не хватит.