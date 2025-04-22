Первинний чи вторинний ринок житла: які квартири купують українці у 2025 році

Економічні реалії — низькі доходи та зростання цін — штовхають українців до вторинного ринку, де можна знайти доступніше житло без ризиків очікування. Водночас первинний ринок залишається привабливим для тих, хто готовий витратити більше за кращий комфорт у майбутньому.

Більшість українців при виборі житла на первинному чи вторинному ринку керуються не тільки фінансовими можливостями, але й оцінкою ризиків.

Згідно з результатами опитування OLX Нерухомість, 61% опитаних розглядали або розглядають житло для купівлі як на первинному, так і на вторинному ринку, лише 14% розглядають для купівлі житла на "первинці" у той час, як 24% — лише вторинний ринок.

Купівля квартири на первинному ринку: переваги та ризики

В умовах економічної невизначеності, як свідчать дані дослідження, для українців стала важливою можливість зекономити кошти на початкових етапах (31%) і оформити "єОселю" (25%). Окрім того, житло від забудовників приваблює українців такими перевагами:

автономність (опалення, резервне живлення) (53%),

сучасне планування (51%),

розвинена інфраструктура, зокрема наявність парковок та дитмайданчиків (45%),

нові матеріали та технології будівництва (44%).

Проте первинний ринок нерухомості має і суттєві недоліки: 69% бояться ризиків незавершення будівництва, а 61% — затримок здачі об’єктів. Висока вартість (42%) витрати на ремонт, меблі (38%), необхідність очікування будівництва та ремонту (42%) та віддаленість новобудов від центру міста (21%) також є суттєвими недоліками первинного ринку житла.

Вторинний ринок житла: плюси і мінуси

Квартира на вторинному ринку дає можливість негайного заселення — 68% респондентів вважають це ключовою перевагою. Можливість оцінити реальний стан об’єкта (57%), сформована інфраструктура (51%), шанс поторгуватися (50%) та ширший вибір районів (34%) також відзначаються як переваги при виборі вторинки.

Опитані часто згадують нижчу ціну як вирішальний фактор, особливо для тих, хто не може дозволити собі новобудову чи чекати завершення будівництва.

Однак цей ринок має і значні недоліки та ризики:

зношеність будівель і комунікацій (75%),

застаріле планування (49%),

не сучасний ремонт та архітектурні рішення (49%),

відсутність автономного опалення (40%)

відсутність парковок (29%).

Забудовникам варто зосередитися на гарантіях завершення проєктів, а покупцям ретельніше перевіряти документи як при купівлі житла в новобудовах, так і при угодах на вторинному ринку.

Хто шукає квартиру під час війни: портрет покупця

Найактивнішими у питанні купівлі житла, за даними опитування, виявилися українці віком 31-41 (30% респондентів), за ними йде категорія 42-52 років (26%) та молодь 18-30 років (25%). Більшість опитаних — 69% — мають дохід до 30 000 грн на місяць.

Водночас 37% живуть у власних квартирах, а 32% орендують житло 62% опитаних планують або розглядають можливість купівлі житла у найближчі 5 років, а 6% — планують орендувати.

Щодо типу житла, безумовним лідером є квартира (62% відповідей), трохи менше половини (48%) розглядають приватний будинок. На купівлю власного житла 44% опитаних планують витратити до $30 000, 35% до $60 000. При цьому 52% розглядають лише варіанти нового житлового фонду (від 2011 року), решта варіанти житлового фонду від 1991 до 2010 рр..

Як повідомляло раніше Delo.ua, як свідчить аналітика M4U, після війни багатьом людям в Україні житла не вистачить.