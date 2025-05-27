Харків – лідер за зростанням цін на квартири

У прифронтових регіонах ринок нерухомості пожвавішав після у першому кварталі 2025 року.

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Ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку житла у більшості регіонів України вийшли на плато. Проте у кількох областях з січня по квітень 2025 року спостерігається значне зростання вартості житла, передає Delo.ua з посиланням на дані аналітики OLX Нерухомість.

У яких містах ціни на квартири зростають найшвидше

Найбільше зростання цін на однокімнатні квартири зафіксоване у трьох містах-мільйонниках. Зокрема з січня по квітень 2025-го подорожчало житло у таких містах як:

Харків : +11%, до 851 тис. грн (20,4 тис. $);

Одеса : +8%, до 1,6 млн грн (38,3 тис. $);

Київ : +5%, до 3 млн грн (71,9 тис. $).

Також помітне зростання за цей період спостерігаємо у низці міст на заході. Наприклад, у Чернівцях, +6% до 1,6 млн грн (38,3 тис. $) та Тернополі, + 6% до 1,7 млн грн (40,7 тис. $).

Ціни на квартири: у яких містах коливання у межах похибки

У багатьох містах заходу України ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку тримаються на одному рівні з січня по квітень 2025 року. Підвищення відбулось у межах від 0,5% до 3%. Так, мінімальне зростання медіанної вартості спостерігається в Івано-Франківську, +2% до 1,7 млн грн (40,7 тис. $), Рівному, +0,3% до 1,5 млн грн (35,9 тис. $), Хмельницькому, +3% до 1,2 млн грн (28,7 тис. $).

Подібна ситуація, коли ціни не змінились суттєво протягом січня-квітня 2025, зафіксована і в інших регіонах.

Запоріжжя : +3%, на рівні 680 тис. грн (16,3 тис. $);

Полтава : +2%, на рівні 1,2 млн грн (28,7 тис. $);

Дніпро : +1%, рівні 1,6 млн грн (38,3 тис. $).

В яких регіонах ціни на квартири знижуються

У деяких містах протягом першого кварталу 2025-го медіанна вартість, навпаки, знизилась (у межах від -1% до -2%). Зокрема у Львові, де ціна купівлі однокімнатної квартири найвища на заході України — 2,3 млн грн (55,1 тис. $), за січень-квітень 2025 року вартість знизилась на 2%.

Трохи дешевшими стали квартири у:

Вінниці : -2%, до 2 млн грн (47,9 тис. $);

Кропивницькому : -2%, до 994 тис. грн (23,8 тис. $);

Миколаєві : -1%, до 780 тис. грн (18,7 тис. $).

У період з січня до квітня 2025 найшвидше зростання медіанних цін на купівлю “вторинки” фіксуємо у великих містах, а саме: у Києві, Харкові та Одесі. Загалом у більшості обласних центрів протягом зазначеного періоду ціни змінились мінімально. Водночас у деяких містах, наприклад, у Львові, фіксуємо незначне зниження в межах 2%.

Раніше Delo.ua писало про те, що будівництво житла продовжує дорожчати у 2025 році.

Також повідомлялось про те, де у Києві аномально дорожчає оренда квартир.