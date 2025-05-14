Будівництво житла продовжує дорожчати у 2025 році – Держстат

У 2025 році будівництво в Україні продовжає дорожчати, що може вплинути на вартість житла для населення та корпоративних клієнтів.

У першому кварталі ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні зросли на 6,7% у порівнянні з попереднім роком.

У Державній службі статистики повідомили, що найбільше зростання цін спостерігається у житловому будівництві (7,2%), у нежитловому секторі (7%) та в інженерному будівництві (6,3%). Порівняно з четвертим кварталом 2024 року, зростання склало 1,9% у житловому, 2,1% у нежитловому та 1,9% в інженерному будівництві.

За щомісячними даними, у березні 2025 року порівняно з березнем 2024 року ціни на будівельні роботи зросли на 6,8%. У житловому секторі зростання становило 7,1%, у нежитловому - 7,2%, а в інженерному - 6,4%.

Порівняно з лютим цього року, ціни збільшились на 1% у житловому секторі, на 0,7% у нежитловому та на 0,6% в інженерному будівництві. Такі тенденції відображають загальну тенденцію подорожчання будівельних робіт в усіх секторах будівництва протягом останнього року.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, як війна вплинула на вартість квадратного метра.

Також повідомлялось про те, що середня площа квартир у Києві зменшується. половина нових ЖК України будуються у трьох областях.