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Строительство жилья продолжает дорожать в 2025 году — Госстат

строительство, услуги
В марте строительные работы дорожали быстрее всего. / Freepik

В 2025 году строительство в Украине продолжает дорожать, что может повлиять на стоимость жилья для населения и корпоративных клиентов.

В первом квартале цены на строительно-монтажные работы в Украине выросли на 6,7% по сравнению с предыдущим годом.

В Государственной службе статистики сообщили, что наибольший рост цен наблюдается в жилищном строительстве (7,2%), в нежилом секторе (7%) и в инженерном строительстве (6,3%). По сравнению с четвертым кварталом 2024 года рост составил 1,9% в жилом, 2,1% в нежилом и 1,9% в инженерном строительстве.

По ежемесячным данным, в марте 2025 года по сравнению с мартом 2024 цены на строительные работы выросли на 6,8%. В жилищном секторе рост составил 7,1%, в нежилом – 7,2%, а в инженерном – 6,4%.

По сравнению с февралем этого года цены увеличились на 1% в жилом секторе, на 0,7% в нежилом и на 0,6% в инженерном строительстве. Такие тенденции отражают общую тенденцию удорожания строительных работ во всех секторах строительства за последний год.

Ранее Delo.ua сообщало о том, как война повлияла на стоимость квадратного метра.

Также сообщалось, чтосредняя площадь квартир в Киеве уменьшается. половина новых ЖК Украины строится в трех областях.

Автор:
Леся Соловчук