Как война повлияла на стоимость квадратного метра

За три года великой войны себестоимость строительства жилья выросла в среднем на 90-115% в зависимости от класса жилья и продолжает расти.

С начала полномасштабного вторжения на стоимость строительства влияет растущая цена на стройматериалы, системная нехватка кадров и кризис поставок ключевых позиций.

Как заявил директор по строительству группы компаний DIM Владимир Жигман, сегодня на строительстве работает всего 40–50% работников от довоенного уровня.

"Часть люлей уехала, часть служит в ВСУ. Не хватает квалифицированных сварщиков, крановщиков, высотников, операторов спецтехники — даже обычных разнорабочих уже не хватает", — комментирует Жигман.

По его словам, дефицит рабочей силы заставляет компании повышать зарплаты, привлекать подрядчиков из других регионов, а в отдельных случаях из-за границы. Это напрямую влияет на себестоимость строительства. С начала года себестоимость в сегменте "Комфорт+" выросла на 17% до $850-1000/кв.м.

Что подорожало на строительстве за время войны

На рост стоимости квадратного метра, в первую очередь, влияет удорожание материалов.

● Стройматериалы. Выросли заметно в цене бетон, гипсокартон, штукатурка, плитка. Особенно ощутима нехватка стекла (крупногабаритного, флоата), металлопрофилей и систем остекления – в проектах бизнес-класса это становится особенно ощутимо.

● Фасады. В проектах класса «комфорт» применяется «мокрый фасад», в бизнес-сегменте – дорогие системы из керамогранита, а в отдельных кейсах – даже натуральный камень, например травертин. Цены на них выросли на 25–40% в год.

● Инженерия. Все больше девелоперов отказываются от электрокотлов, популярных в 2022–2023 годах, из-за сложностей со снабжением, удорожания электрооборудования и систематическими аварийными и стабилизационными отключениями. Газовые системы становятся актуальными там, где разрешает высотность и ДБН.

Ориентировочный средний рост цен на основные строительные материалы в Украине с начала полномасштабной войны (февраль 2022) до мая 2025 составляет от 40 до 60%. К примеру, бетон подорожал фактически вполовину, что связано с повышением стоимости топлива, логистическими трудностями и снижением производственных мощностей до 30–40% от довоенного уровня. Стоимость гипсокартона увеличилась на 35–45%.

Причины включают удорожание сырья, в частности гипса, и рост энергетических затрат. Приблизительно в этом же диапазоне наблюдается и рост стоимости штукатурки — 30-40%. Это обусловлено повышением цен на цемент и наполнители, а также увеличением затрат на энергоносители. Плитка тоже подорожала: рост на 50–60%. Основные факторы – импортозависимость, рост стоимости логистики и энергетических ресурсов.

Насколько украинское строительство зависит от импорта

Доля импортных стройматериалов в среднестатистическом проекте выросла фактически вдвое: с 12–14% в 2021 году до 23% в 2023 году, и почти достигла 25% в 2024 году, отмечают аналитики компании DIM.

«Большинство лифтов на рынке – импортные, системы вентиляции и электрооборудования – тоже. Добавьте к этому логистику, валютный курс и риски — есть ответы на вопросы восходящей динамики», — отмечает Жигман.

В 2024-2025 годах девелоперы все больше полагаются на оптимизацию технических решений, разумное проектирование и прозрачную коммуникацию с покупателем. В отрасли, где себестоимость уже близко к рыночной цене, это становится вопросом не только прибыльности, но и выживания.

"Рост себестоимости стал новой нормой. Вопрос уже не в том, будет ли дороже, а в том, как оставаться конкурентными, не теряя качество и темп. Это совсем другая игра, чем была в 2021-м", — комментирует младший партнер группы компаний DIM Арсений Насиковский.

По его словам, в 2025 году и далее ключевыми конкурентными преимуществами для девелоперов станут гибкость в проектировании, прогнозировании логистических рисков и системная работа с подрядчиками.

Как писало ранее Delo.ua, половина новых ЖК Украины строится в трех областях.