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Курс валют на 8 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает укрепляться, но снизился по отношению к евро.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 08.05.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,43 грн (-2 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,07 грн (+11 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,00 грн (+1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,35/41,46 грн
|Евро
|47,25/47,45 грн
|Злотый
|10,95/11,06 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 8 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 05/41,65
|46,40/47,40
|Ощадбанк
|41,10/41,70
|46,50/47,50
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,30/41,90
|46,90/47,60
|10,90/11,30
|Укргазбанк
|40,10/41,70
|46,50/47,50
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,34/41,60
|46,75/47,42
Отметим, что эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, но стоит ожидать курсовые колебания в диапазоне 41,5-42,25 грн/долл. и 46-48 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.