Курс валют на 8 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает укрепляться, но снизился по отношению к евро.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 08.05.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,43 грн (-2 коп.).

Курс евро

1 евро – 47,07 грн (+11 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,00 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,35/41,46 грн Евро 47,25/47,45 грн Злотый 10,95/11,06 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 8 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41, 05/41,65 46,40/47,40 Ощадбанк 41,10/41,70 46,50/47,50 10,60/11,20 ПУМБ 41,30/41,90 46,90/47,60 10,90/11,30 Укргазбанк 40,10/41,70 46,50/47,50 10,60/11,20 Райффайзен 41,34/41,60 46,75/47,42

Отметим, что эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, но стоит ожидать курсовые колебания в диапазоне 41,5-42,25 грн/долл. и 46-48 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.