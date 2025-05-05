Курс гривны – без резких движений. Прогнозы для валютного рынка на май

Обычно май является месяцем смешанных тенденций, поэтому следует ожидать курсовые колебания в диапазоне 41,5-42,25 грн/долл. и 46-48 грн/евро.

Апрель для валютного рынка прошел в условиях снижения спроса. Вместе с тем в течение месяца курс на межбанковском рынке вырос с 41,42 грн/долл. до 41,56 грн/долл., на наличном – с 41,58 грн/долл. до 41,72 грн/долл.

Звездным дрифтом отметился евро, который вырос на 5,5% до 47,28 грн/евро на межбанке и на 5,8% до 47,70 грн/евро на наличном рынке. Все благодаря стремительному удорожанию европейской валюты на мировом рынке: корзина валют доллар и евро 50/50 по результатам апреля продемонстрировала рост на 2,6%.

Официальный курс гривны к доллару и евро

Данные НБУ

Валютные итоги апреля

В целом, активность бизнеса и населения в апреле на украинском рынке существенно снизилась. Спрос на валюту на межбанке уменьшился более чем на 7%, физлица сократили покупку безналичной и наличной валюты почти на 16%.

Предложение от бизнеса также снизилось, а вот население наоборот активно распродавало валюту. В результате отрицательное сальдо среднедневных валютных операций в апреле на межбанке выросло на 5% до 68 млн долл., а наличных операций населения упало на 74% до 8 млн долл. (против 30,5 млн долл. в марте и 42 млн долл. в феврале). Именно поэтому наличный курс опускался ниже уровня курса на межбанке.

Благодаря такой ситуации НБУ смог сократить в апреле валютные интервенции до 13-месячного минимума – 2,24 млрд долл.

Среди факторов, приведших к снижению чистого спроса на валюту:

высокая инфляция и растущие расходы населения (в том числе в связи с Пасхальными праздниками); более активная "антитеневая" политика, которая приводит к снижению спроса на наличную валюту как инструмента обслуживания обращения товаров и услуг; значительные погашения гривневых ОВГЗ – суммарно в апреле по гривневым гособлигациям было уплачено 66 млрд грн; сокращение гривневой массы из-за уменьшения бюджетных расходов; спекулятивные факторы в ожидании переговоров по поводу перемирия.

Курсовые перспективы мая

С 2000 по 2014 год май преимущественно был месяцем ослабления гривны, а с 2014 года, наоборот, наблюдалось укрепление национальной валюты. Но в целом это месяц смешанных тенденций, сформированных конъюнктурными колебаниями.

Так что, если говорить о мае 2025 года, следует выделить следующие факторы:

текущий уровень бивалютной корзины достаточен для финансирования бюджета из-за высокого курса евро, что не требует от НБУ ослабления курса для нужд бюджета;

погодные колебания оказывают значительное влияние на аграриев и перспективы зерна, фруктов и ягод (теплая погода с периодическими заморозками, недостаток влаги). Это формирует риски для сектора и для его экспортно-импортной способности, что может вызвать давление на курс;

самые низкие в истории Украины запасы газа в газохранилищах требуют перехода к накоплению топлива и активному фрахту LNG. Пойдет ли НАК "Нафтогаз" на увеличение закупок газа уже в мае – пока вопрос, поскольку для этого нужны деньги;

США согласились на продажу военно-оборонной продукции Украине, что усилит импорт и подтолкнет спрос на валюту;

активное предложение гривневых ОВГЗ со стороны банков своим клиентам обеспечит переток некоторой ликвидности в эти инструменты и частично позволит сократить покупку валюты;

стабилизация IТ-экспорта и рост частных поступлений потенциально обеспечит рост предложения валюты от населения;

внешнее финансирование Украины остается стабильным, что позволяет Нацбанку поддерживать международные валютные резервы на максимальных уровнях и балансировать (при необходимости) валютный рынок;

потребительская инфляция в мае будет проходить пиковые годовые темпы роста, что будет подвешивать курс, но перспектива постепенного замедления ценового ралли сдержит ослабление гривны;

переговоры по реструктуризации ВВП-варрантов, которые должны завершиться до 31 мая, даже в случае признания дефолта существенно на валютный рынок не повлияют.