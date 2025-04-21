Украинцы все больше покупают наличный евро и меньше — доллар, но не спешат выходить из долларовых депозитов

На фоне глобального ослабления курса доллара США по отношению к основным мировым валютам — украинцы не спешат выходить из долларовых сбережений в пользу евро или гривны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса украинских банков, проведенного редакцией Delo.ua.

Что происходит с долларовыми депозитами украинцев

Отвечая на редакционный вопрос: "Наблюдается ли миграция вкладчиков банков из долларовых депозитов в депозиты в евро или гривне?", — банкиры отмечают, что по состоянию на апрель такой тенденции нет.

"С января по март общее количество долларовых вкладов почти не изменилось: это около 6-7% от общего объема вкладов, это же касается вкладов в евро — их доля составляет до 4% от общего объема. Особых изменений в течение первого квартала не наблюдалось, а популярность валютных вкладов не стала трендом", — отмечает директор департамента розничного бизнеса банка "Глобус" Дмитрий Замотаев.

В то же время, ситуация в сегменте гривневых депозитов в банке несколько иная: если в январе наблюдался относительно "нулевой" прирост новых вкладов, то уже в марте начался осторожный рост депозитов (1-1,5%). В банке ожидают, что в апреле количество новых вкладчиков может увеличиться до 2%.

В государственном Sense Bank также не фиксируют массовый отток средств по депозитам в долларах США.

"Вкладчики по-прежнему ценят стабильность и выбирают их в основном как инструмент сохранения, а не дохода. В то же время наблюдается умеренный рост интереса к гривневым депозитам, что может быть связано с более привлекательными процентными ставками. Спрос на депозиты в евро остается стабильным, без значительных изменений", — констатирует руководитель управленяи депозитных продуктов Sense Bank Ирина Степетова.

Об аналогичных тенденциях говорят и в Кредобанке.

"По состоянию на 01.04.2025 года, по сравнению с началом 2025 года, наблюдается такое динамичное движение депозитов физических лиц в портфеле Кредобанка: в долларах США — прирост на +1,8%; в евро — отток средств на -4,7%; в национальной валюте — прирост на 11,3%", — приводит статистику директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.

Долларовые депозиты остаются основной составляющей остатков на счетах физлиц в иностранных валютах также в ПУМБе: ориентировочно в соотношении 3 к 1 (доллары к евро).

"Потенциально, в случае стратегического перехода Украины к ориентации на евро может измениться структура сбережений населения. Однако это вопрос долгосрочной перспективы. В краткосрочном периоде структура остается стабильной, но вкладчикам следует продолжать диверсифицировать свои сбережения", — отметил в комментарии для Delo.ua директор департамента карточных и пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Коваль.

В январе-марте 2025 года банк зафиксировал следующую динамику депозитного портфеля (срочные депозиты + средства до востребования): гривна: +2%; доллар США: +1%; евро: +5%. Правда, отмечают в банке, в случае с депозитами в евро следует учитывать низкую базу сравнения — в абсолютном значении депозиты в евро выросли меньше всего.

"Ослабление курса доллара не повлияло на депозитный портфель и настроения вкладчиков. Статистика за март еще отсутствует, но в течение первых двух месяцев текущего года объем валютных депозитов в банковской системе Украины несколько вырос. Украинцы слишком долго "привыкали" к доллару, чтобы обращать внимание на временную нестабильность на глобальных рынках", — констатирует руководитель проектов и программ управления организации работы с премиум-клиентами Ощадбанка Сергей Ляшенко.

По его словам, наблюдается рост депозитного портфеля в гривневых вкладах на короткие сроки, которые для вкладчика более прогнозируемы в краткосрочной перспективе и имеют приятную доходность с учетом риска краткосрочности вклада.

По словам заместителя исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины, главы проектного офиса НАБУ Дмитрия Глинского, поскольку самая свежая статистика НБУ по банковским депозитам датирована лишь 1 марта, то делать выводы о динамике вкладов по состоянию на начало апреля еще рано.

Но если оценивать динамику банковских депозитов за последний год (с 1 марта 2024 года по 1 марта 2025 года), то видно, что объемы евро на счетах физических лиц выросли на 19% (на 398 млн евро — с 2 098 до 2 496 млн евро), а долларов — всего на 2,8% (на 245 млн дол. США — с 8 734 до 8 979 млн дол.). Соответственно, доля доллара во вкладах населения за это время сократилась с 27,7% до 27,1%, а евро — выросла с 7,2% до 7,9%.

"Можно предположить, что тренд к увеличению доли евро по отношению к доллару США у населения будет сохраняться и дальше. А интеграция Украины в ЕС и последние события на мировых рынках будут способствовать этому", — предполагает Дмитрий Глинский.

Что происходит со спросом на наличную валюту

На фоне отсутствия видимых изменений структуры валютных депозитов банков наблюдается ощутимое увеличение интереса украинцев к евро на наличном валютном рынке.

"Если в январе-феврале 2025 года на покупку доллара приходилось 56% всего спроса, а не евро — 44%, то уже в марте-апреле интерес к американской валюте уменьшился до 51%, а к евро вырос до 49%", — говорит директор по маркетингу Unex Bank Алина Компанец, добавляя, что ситуация на безналичном рынке валюты — аналогичная.

Так, в январе-феврале на безналичный доллар приходилось 91% покупок, а на евро — 9%. Однако уже в марте-апреле доля доллара снизилась до 89%, а европейской валюты — увеличилась до 11%.

При подготовке обзора использовались комментарии НБУ, начальника управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов UKRSIBBANK BNP Paribas Group Руслана Левчина; руководителя проектов управления продаж розничного бизнеса ОТП Банка Максима Гончарука; директора по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр Екатерины Мелеш.