Доллар ниже 42 гривен, евро – по 47 гривен. Что будет с валютным рынком после Пасхи?

Повышенный спрос на валюту до лета вряд ли вернется. Поэтому движение курса гривны становится более предсказуемым.

Валютный рынок в преддверии пасхальных выходных стабилизировался. В течение недели 14-18 апреля наличный курс находился в диапазоне 40,7-41,5 грн/долл., официальный колебался в узких пределах 41,2-41,4 грн/долл.

Официальный курс гривны к доллару

Данные НБУ

До конца апреля, вероятно, картина существенно не изменится. Глобальные рынки уже "переварили" тарифные инициативы администрации США и падение доллара замедлилось. В Украине же спрос на валюту все еще находится на умеренном уровне, что сдерживает девальвацию.

Предложение валюты увеличивается

С начала апреля украинский валютный рынок демонстрирует рост ликвидности, сужение спредов (разница между курсами) и уменьшением колебаний гривны по отношению к доллару.

Такие маркеры свидетельствуют о формировании предсказуемости дальнейшей траектории курса, а также об эффективности регуляторной политики Национального банка.

По данным аналитиков "КИТ Group", в целом наблюдается насыщение рынка валютой, хотя спрос все еще превышает предложение. Например, в течение марта население сократило чистую покупку валюты в банках до 720 млн долл., что стало минимальным значением с начала 2025 года.

В апреле спрос на наличную валюту со стороны физлиц держится на уровне около 30 млн долл. в сутки и предпосылок к его росту пока что нет. Более того, в преддверии пасхальных выходных продажа валюты населением превышала ее покупку. Эксперты считают, что это связано как с растущими затратами украинцев, так и с «переливом» сбережений физлиц в более доходные инструменты такие как депозиты и ОВГЗ.

"Кроме того, по оценкам экономических экспертов в обращении вне банковской системы может находиться эквивалент 130 млрд долл. наличной валюты, что является стабилизационным буфером для рынка", – сказано в сообщении "КИТ Group".

На межбанковском рынке сохраняется некоторый дисбаланс между покупателями и продавцами. Среднедневной спрос на безналичную валюту в апреле составляет около 280 млн долл., предложение валюты – 230 млн долл.

Тем не менее, интервенции НБУ продолжают сокращаться. В течение недели 14-18 апреля Нацбанк продал на межбанке 314 млн долл., что стало наименьшим недельным объемом интервенций с марта 2024 года.

"Следует заметить, что в объеме интервенций мы видим только продажу валюты частному сектору, в то время как общий платежный баланс Украины остается положительным по результатам первых трех месяцев, так как финансирование от стран-партнеров не проходит сквозь открытый валютный рынок", – объясняет экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

Евро – новый ориентир для НБУ

Настроение рынка до конца апреля будут определять те же факторы, что и в предыдущие недели.

Во-первых, это ослабление доллара на глобальной арене. Пока США ведут переговоры с торговыми партнерами и нет определенности в отношении пошлин, укрепление американской валюты вряд ли возможно. Поэтому влияние доллара на гривну будет практически нивелировано.

"Развертывание торговой войны между Китаем и США при одновременной паузе во взаимных тарифах между США и ЕС сделали евро, швейцарский франк и японскую йену "надежными гаванями". При этом индекс доллара США (DXY) потерял 3,3% за неделю, оказавшись на уровне ниже 100 впервые с июля 2023 года", – объясняет Григорий Кукуруза.

Индекс доллара (DXY) на мировом рынке

Данные Investing

В то же время, укрепление евро на мировом рынке до уровня 1,139 долл., что является максимумом с декабря 2021 года, приводит к удорожанию европейской валюты в Украине. Ее курс находится на отметке 47 грн/евро. А поскольку НБУ в перспективе намерен сделать евро основной валютой для курсовой привязки и проведения интервенций (вместо доллара), основания для укрепления гривны по отношению к евро отсутствуют.

Во-вторых, в Украине аккумулируется спрос на валюту, который рано или поздно выплеснется на рынок. Как указывают эксперты "КИТ Group", рост спроса может стать драйвером смены курсов под влиянием спекулятивного фактора. Причем этот тренд уже становится заметным для евро, который приобретает привлекательность для сбережений и получения курсовой премии.

В то же время, в связи с устойчивой ревальвацией гривны и с достаточным объемом предложения валюты, возобновление спроса может начаться только в конце 2 квартала, в мае-июне.