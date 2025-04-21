Долар нижчий за 42 гривні, євро – по 47 гривень. Що буде з валютним ринком після Великодня?

Підвищений попит на валюту до літа навряд чи повернеться. Тому рух курсу гривні стає більш передбачуваним.

Валютний ринок напередодні великодніх вихідних стабілізувався. Протягом тижня 14-18 квітня готівковий курс знаходився у діапазоні 40,7-41,5 грн/дол., офіційний коливався у вузьких межах 41,2-41,4 грн/дол.

Офіційний курс гривні до долара

Дані НБУ

До кінця квітня, ймовірно, картина суттєво не зміниться. Глобальні ринки вже "перетравили" тарифні ініціативи адміністрації США і падіння долара сповільнилося. А в Україні попит на валюту все ще перебуває на помірному рівні, що стримує девальвацію.

Пропозиція валюти збільшується

З початку квітня український валютний ринок демонструє зростання ліквідності, звуження спредів (різниця між курсами) та зменшення коливань гривні по відношенню до долара.

Такі маркери свідчать про формування передбачуваності подальшої траєкторії курсу, а також про ефективність регуляторної політики Національного банку.

За даними аналітиків "КИТ Group", в цілому спостерігається насичення ринку валютою, хоча попит все ще перевищує пропозицію. Наприклад, протягом березня населення скоротило чисту купівлю валюти в банках до 720 млн дол., що стало мінімальним значенням з початку 2025 року.

У квітні попит на готівкову валюту з боку фізосіб тримається на рівні близько 30 млн дол. на добу, і передумов для його зростання поки що немає. Більше того, напередодні великодніх вихідних продаж валюти населенням перевищував її купівлю. Експерти вважають, що це пов'язано як із зростаючими витратами українців, так і з «переливом» заощаджень фізосіб у більш прибуткові інструменти такі як депозити та ОВДП.

"Крім того, за оцінками економічних експертів у обігу поза банківською системою може перебувати еквівалент 130 млрд дол. готівкової валюти, що є стабілізаційним буфером для ринку", – сказано в повідомленні "КИТ Group".

На міжбанківському ринку зберігається певний дисбаланс між покупцями та продавцями. Середньоденний попит на безготівкову валюту у квітні становить близько 280 млн дол., пропозиція валюти – 230 млн дол.

Проте інтервенції НБУ продовжують скорочуватися. Протягом тижня 14-18 квітня Нацбанк продав на міжбанку 314 млн. дол., що стало найменшим тижневим обсягом інтервенцій з березня 2024 року.

"Слід зазначити, що в обсязі інтервенцій ми бачимо лише продаж валюти приватному сектору, тоді як загальний платіжний баланс України залишається позитивним за результатами перших трьох місяців, оскільки фінансування від країн-партнерів не проходить крізь відкритий валютний ринок", – пояснює економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза.

Євро – новий орієнтир для НБУ

Настрій ринку до кінця квітня визначатимуть ті самі чинники, що й у попередні тижні.

По-перше, це ослаблення долара на світовій арені. Поки США ведуть переговори з торговими партнерами і немає певності щодо мит, зміцнення американської валюти навряд чи можливе. Тому вплив долара на гривню практично нівельований.

"Розгортання торгової війни між Китаєм та США за одночасної паузи у взаємних тарифах між США та ЄС зробили євро, швейцарський франк та японську єну "надійними гаванями". При цьому індекс долара США (DXY) втратив 3,3% за тиждень, опинившись на рівні нижче 100 вперше з липня 2023 року", – пояснює Григорій Кукуруза.

Індекс долара (DXY) на світовому ринку

Дані Investing

Водночас, зміцнення євро на світовому ринку до рівня 1,139 дол., що є максимумом із грудня 2021 року, призводить до подорожчання європейської валюти в Україні. Її курс знаходиться на позначці 47 грн/євро. А оскільки НБУ в перспективі має намір зробити євро основною валютою для курсової прив'язки та проведення інтервенцій (замість долара), підстави для зміцнення гривні щодо євро відсутні.

По-друге, в Україні акумулюється попит на валюту, який рано чи пізно виплеснеться на ринок. Як вказують експерти "КИТ Group", зростання попиту може стати драйвером зміни курсів під впливом спекулятивного фактора. Причому цей тренд вже стає помітним для євро, який набуває привабливості для заощаджень та отримання курсової премії.

У той же час, у зв'язку із стійкою ревальвацією гривні та з достатнім обсягом пропозиції валюти, відновлення попиту може розпочатися лише наприкінці 2 кварталу, у травні-червні.