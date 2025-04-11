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Євро сягнув історичного максимуму: новий курс від НБУ

євро
Євро сягнув історичного максимуму / Depositphotos

Національний банк України встановив на 14 квітня офіційний курс євро на рівні 46,9153 грн, що є рекордним максимумом. Курс валюти піднявся на 1,0738 грн за одну добу.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Це перший випадок в історії, коли офіційний євро в Україні сягнув такої суми.

Останній історичний максимум вартості євро був зафіксований 20 вересня 2024 року – тоді він становив 46,2393 грн.

Фото 2 — Євро сягнув історичного максимуму: новий курс від НБУ

Курс американської валюти НБУ встановив на рівні 41,39 грн за долар. Варто зазначити, що настільки значного розриву між доларом та євро не спостерігалося з 2021 року.

Фото 3 — Євро сягнув історичного максимуму: новий курс від НБУ

Водночас курс долара до гривні на 14 квітня НБУ знизив і встановив на рівні 41,3879 грн. Станом на 11 квітня курс долара – 41,4031 грн.

Також додамо, що Нацбанк встановив офіційний курс долара та євро на 12-13 квітня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 11 квітня.

Автор:
Тетяна Гойденко