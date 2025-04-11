- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Евро достиг исторического максимума: новый курс от НБУ
Национальный банк Украины установил на 14 апреля официальный курс евро на уровне 46,9153 грн, что является рекордным максимумом. Курс валюты поднялся на 1,0738 грн за сутки.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Это первый случай в истории, когда официальный евро в Украине достиг такой суммы.
Последний исторический максимум стоимости евро был зафиксирован 20 сентября 2024 — тогда он составлял 46,2393 грн.
Курс американской валюты НБУ установил на уровне 41,39 грн. за доллар. Стоит отметить, что столь значительный разрыв между долларом и евро не наблюдался с 2021 года.
В то же время, курс доллара к гривне на 14 апреля НБУ снизил и установил на уровне 41,3879 грн. По состоянию на 11 апреля курс доллара – 41,4031 грн.
Также добавим, что Нацбанк установил официальный курс доллара и евро на 12-13 апреля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 11 апреля.