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Евро достиг исторического максимума: новый курс от НБУ

евро
Евро достиг исторического максимума / Depositphotos

Национальный банк Украины установил на 14 апреля официальный курс евро на уровне 46,9153 грн, что является рекордным максимумом. Курс валюты поднялся на 1,0738 грн за сутки.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Это первый случай в истории, когда официальный евро в Украине достиг такой суммы.

Последний исторический максимум стоимости евро был зафиксирован 20 сентября 2024 — тогда он составлял 46,2393 грн.

Фото 2 — Евро достиг исторического максимума: новый курс от НБУ

Курс американской валюты НБУ установил на уровне 41,39 грн. за доллар. Стоит отметить, что столь значительный разрыв между долларом и евро не наблюдался с 2021 года.

Фото 3 — Евро достиг исторического максимума: новый курс от НБУ

В то же время, курс доллара к гривне на 14 апреля НБУ снизил и установил на уровне 41,3879 грн. По состоянию на 11 апреля курс доллара – 41,4031 грн.

Также добавим, что Нацбанк установил официальный курс доллара и евро на 12-13 апреля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 11 апреля.

Автор:
Татьяна Гойденко