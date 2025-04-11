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Курс валют на 12-13 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12-13 апреля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 11 апреля.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,40 грн.
Курс евро
- 1 евро – 45,84 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 10,77 грн
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,15/41,25 грн
|Евро
|45,95/46,30 грн
|Злотый
|10,67/10,82 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 11 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,15/41,50
|45,85/46,55
|Ощадбанк
|40,20/41,55
|45,80/46,60
|10,70/10,90
|ПУМБ
|41,25/41,65
|45,65/46,65
|10,60/11,00
|Укргазбанк
|41,20/41,55
|45,80/46,60
|10,70/10,90
|Райффайзен
|41,10/41,56
|45,51/46,80
Заметим, что в апреле ситуация с курсом будет развиваться в условиях геополитической турбулентности, спровоцированной тарифной войной со стороны США, и под влиянием роста спроса на валюту вследствие притока бюджетной гривны на валютный рынок. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.