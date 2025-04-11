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Курс валют на 12-13 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Фото: Freepik

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12-13 апреля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 11 апреля.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,40 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 45,84 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 10,77 грн

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,15/41,25 грн
Евро 45,95/46,30 грн
Злотый 10,67/10,82 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 11 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,15/41,50 45,85/46,55
Ощадбанк 40,20/41,55 45,80/46,60 10,70/10,90
ПУМБ 41,25/41,65 45,65/46,65 10,60/11,00
Укргазбанк 41,20/41,55 45,80/46,60 10,70/10,90
Райффайзен 41,10/41,56 45,51/46,80

Заметим, что в апреле ситуация с курсом будет развиваться в условиях геополитической турбулентности, спровоцированной тарифной войной со стороны США, и под влиянием роста спроса на валюту вследствие притока бюджетной гривны на валютный рынок. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько
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