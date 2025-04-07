Ослабление доллара поддержит гривну. Как новые пошлины США влияют на валютный рынок Украины?

Валютный курс в апреле вряд ли существенно превысит 42 грн/долл. Но спрос на валюту может вырасти, что вынудит НБУ увеличить интервенции.

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Март завершился с наличным курсом в диапазоне 41,1-41,7 грн/долл., официальный курс к концу первого месяца весны составил 41,5 грн/долл.

С наступлением апреля укрепление продолжилось: к 5 апреля наличный курс находился в коридоре 40,8-41,4 грн/долл., а официальный приблизился к 41,3 грн/долл.

"Причинами ревальвации в марте стали динамика доллара на мировых рынках, а также увеличение предложения валюты на межбанке", – объясняет экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

В апреле ситуация с курсом будет развиваться в условиях геополитической турбулентности, которая спровоцирована тарифной войной со стороны США, и под влиянием роста спроса на валюту вследствие притока бюджетной гривны на валютный рынок.

Покупатели взяли паузу

Отрицательное сальдо валютных операций физлиц по итогам марта составило 720 млн долл., что на 240 млн долл. меньше, чем в феврале. При этом покупка наличной валюты осталась почти на уровне февраля, в пределах 1,96 млрд долл., в то время как продажа выросла на 180 млн долл. до 1,32 млрд долл.

Данные НБУ

На межбанковском рынке продажа валюты в марте выросла на 680 млн долл. до 5,06 млрд долл., покупка увеличилась на 330 млн долл. до 6,42 млрд долл. Дефицит на межбанке привычно компенсировал Национальный банк, который продал в марте из международных резервов 2,61 млрд долл., что на 450 млн долл. меньше, чем в феврале.

Следовательно, можно сделать вывод, что март в целом продолжил тенденцию по уменьшению спроса на валюту.

Население в марте продолжало покупать валюту на уровне февраля, но при этом объемы продажи – выросли. На межбанке увеличилась как продажа, так и покупка валюты. Но объемы продажи выросли вдвое больше, чем покупка, что позволило Нацбанку сократить интервенции.

Все это в комплексе сыграло на пользу гривне и послужило факторами ее укрепления.

Помимо этого, ревальвацию поддержал рост предложения валюты в конце февраля-первой половине марта, вызванный увеличением спроса на гривну среди бизнеса для сезонной уплаты налогов, и со стороны аграриев для подготовки к посевной. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

Американские пошлины, рост импорта и учетная ставка

Укрепление курса гривны, которое наблюдается с начала апреля, пока что происходит преимущественно на новостях об ослаблении доллара в связи с новой тарифной политикой США.

С января по апрель индекс доллара (DXY), который отражает его силу по отношению к другим валютам, упал почти на 7 пунктов, что является минимальным значением с октября 2024 года.

Индекс доллара (DXY)

Данные Investing

Впрочем, эксперты считают, что влияние этих событий на курс гривны несколько преувеличено.

Глобальные факторы, такие как новые пошлины Трампа и связанные с ними колебания стоимости доллара на международных рынках, а также возможные переговоры о завершении войны, хоть и играют определенную роль, но не являются ключевыми для украинского валютного рынка. Тарас Лесовой начальник департамента казначейства банка "Глобус"

Более весомое значение будет иметь приток бюджетной гривны на рынок с целью оплаты международных заказов крупными государственными заказчиками, которые будут покупать валюту.

"Принимая во внимание значительные объемы финансирования в марте (свыше 4,2 млрд долл.), часть данных средств будет перераспределена на валютный рынок в виде импорта", – объясняет Григорий Кукуруза.

Кроме того, спрос на валюту будет подогреваться возобновлением деловой активности, в то время как продажа валюты аграриями сократится. Это тоже спровоцирует увеличение давления на курс. Поэтому Нацбанку придется активизировать свое присутствие на межбанке и нарастить интервенции.

"При этом НБУ в апреле продолжит держать спроса и предложения под контролем. А вот дальнейшее развитие событий будет зависеть от эффекта последних монетарных решений. Очередное заседание НБУ по вопросам монетарной политики намечено на 17 апреля – и по его итогам можно будет судить об эффективности предыдущих шагов. Мы не исключаем, что учетная ставка может быть снова скорректирована ", – подчеркивает Тарас Лесовой.