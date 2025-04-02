Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

--0,05

EUR

44,61

--0,22

Наличный курс:

USD

41,30

41,20

EUR

45,05

44,80

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинцы в марте купили валюты на 720 млн долларов больше, чем продали

доллар, валюта, покупка
Зафиксировано дальнейшее понижение спроса на иностранную валюту. / Depositphotos

Население покупает меньше долларов в банках. В марте чистая покупка валюты составила 720 млн долларов.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронировать участие

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Сколько продали и купили долларов в марте

В марте 2025 года украинцы продали банкам наличную и безналичную валюту на 1,63 млрд долларов (в эквиваленте), в то время как приобрели 2,34 млрд долларов.

В результате чистая покупка валюты составила 720 млн долларов, что свидетельствует о дальнейшем снижении спроса на иностранную валюту.

Для сравнения, в феврале чистая покупка валюты составила 958 млн долларов, а в январе – 1,48 млрд долларов.

Фото 2 — Украинцы в марте купили валюты на 720 млн долларов больше, чем продали

Каков был курс доллара в марте

В марте официальный курс доллара колебался в пределах 41,20–41,70 грн/$.

Фото 3 — Украинцы в марте купили валюты на 720 млн долларов больше, чем продали

По итогам месяца он снизился на 4 копейки — с 41,51 грн/$ до 41,47 грн/$.

Фото 4 — Украинцы в марте купили валюты на 720 млн долларов больше, чем продали

На сегодня, 2 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 41,37 грн/$.

Заметим, несмотря на укрепление гривны в начале весны, существует большая вероятность возобновления девальвации и роста курса в апреле выше 42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько