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Украинцы в марте купили валюты на 720 млн долларов больше, чем продали
Население покупает меньше долларов в банках. В марте чистая покупка валюты составила 720 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Сколько продали и купили долларов в марте
В марте 2025 года украинцы продали банкам наличную и безналичную валюту на 1,63 млрд долларов (в эквиваленте), в то время как приобрели 2,34 млрд долларов.
В результате чистая покупка валюты составила 720 млн долларов, что свидетельствует о дальнейшем снижении спроса на иностранную валюту.
Для сравнения, в феврале чистая покупка валюты составила 958 млн долларов, а в январе – 1,48 млрд долларов.
Каков был курс доллара в марте
В марте официальный курс доллара колебался в пределах 41,20–41,70 грн/$.
По итогам месяца он снизился на 4 копейки — с 41,51 грн/$ до 41,47 грн/$.
На сегодня, 2 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 41,37 грн/$.
Заметим, несмотря на укрепление гривны в начале весны, существует большая вероятность возобновления девальвации и роста курса в апреле выше 42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.