НБУ изменяет перечень валют для установления официального курса гривны: подробности

Национальный банк Украины вводит новые подходы к определению перечня валют, к которым официальный курс гривни устанавливается ежедневно, а также отменяет перечень валют для ежемесячного установления официального курса. Изменения начнут действовать с 31 марта 2025 года.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе объясняют необходимость обновления подходов значительным ростом уровня автоматизации расчетов, что уменьшило операционные ограничения и риски ежедневного расчета официального курса для широкого перечня валют.

Учитывая это, использование двух перечней валют (ежедневного и ежемесячного) для расчета официального курса гривни утратило свою актуальность, и НБУ решил перейти к одному ежедневному перечню валют, который соответствует международному опыту.

Так, в перечень валют, в которые будет устанавливаться официальный курс гривны, будут входить иностранные валюты 1 группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов и иностранные валюты, эмитентами которых являются страны, которые по данным платежного баланса предыдущего года обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной.

Как сообщают в регуляторе, указанный перечень будет корректироваться раз в три года на основании актуальных статистических данных по товарообороту. В то же время сохраняется возможность корректировать этот перечень чаще, если по входящим в него валютам товарооборот с Украиной снизится ниже уровня 90% или если будут внесены изменения в 1 группу Классификатора иностранных валют и банковских металлов.

Что меняется

В НБУ отмечают, что с 31 марта 2025 года:

периодичность установления официального курса гривны до 11 валют будет изменена с ежемесячной на ежедневную . Среди них: алжирский динар, бат, дирхам ОАЭ, донг, лари, ливанский фунт, малазийский ринггит, саудовский риал, сербский динар, такова и тунисский динар;

. Среди них: алжирский динар, бат, дирхам ОАЭ, донг, лари, ливанский фунт, малазийский ринггит, саудовский риал, сербский динар, такова и тунисский динар; не будет рассчитываться официальный курс гривны к таким валютам : российский рубль, белорусский рубль, бразильский реал, армянский драм, доминиканское песо, иракский динар, иранский риал, ливийский динар, марокканский дирхам, новый тайваньский доллар, пакистанская рупия, пакистанская рупия.

"Таким образом, перечень иностранных валют для ежедневного установления официального курса гривны будет включать 41 валюту и СДР (специальные права заимствования)", — уточняют в НБУ.

Отметим, что НБУ планирует ввести новый бенчмарк валютного рынка – справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00. Его актуальность обусловлена растущим весом операций в евро на валютном рынке Украины. Новый бенчмарк был разработан по просьбам участников рынка в сотрудничестве с экспертом международной технической помощи.