НБУ змінює перелік валют для встановлення офіційного курсу гривні: подробиці

Національний банк України запроваджує нові підходи до визначення переліку валют, до яких офіційний курс гривні встановлюється щоденно, а також скасовує перелік валют для щомісячного встановлення офіційного курсу. Зміни почнуть діяти з 31 березня 2025 року.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У регуляторі пояснюють потребу в оновленні підходів значним зростанням рівня автоматизації розрахунків, що зменшило операційні обмеження та ризики щоденного розрахунку офіційного курсу для широкого переліку валют.

З огляду на це використання двох переліків валют (щоденного та щомісячного) для розрахунку офіційного курсу гривні втратило свою актуальність, і НБУ вирішив перейти до одного щоденного переліку валют, що відповідає міжнародному досвіду.

Так, до переліку валют, до яких встановлюватиметься офіційний курс гривні, входитимуть іноземні валюти 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів та іноземні валюти, емітентами яких є країни, які за даними платіжного балансу попереднього року забезпечували не менше 95% товарообігу з Україною.

Як повідомляють у регуляторі, зазначений перелік коригуватиметься один раз на три роки на підставі актуальних статистичних даних з товарообігу. Водночас зберігатиметься можливість коригувати цей перелік частіше, якщо за валютами, які до нього входять, товарообіг з Україною знизиться нижче рівня 90% або якщо буде внесено зміни до 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів.

Що змінюється

В НБУ зауважують, що з 31 березня 2025 року:

періодичність встановлення офіційного курсу гривні до 11 валют буде змінена зі щомісячної на щоденну . Серед них: алжирський динар, бат, дирхам ОАЕ, донг, ларі, ліванський фунт, малайзійський ринггіт, саудівський ріял, сербський динар, така і туніський динар;

. Серед них: алжирський динар, бат, дирхам ОАЕ, донг, ларі, ліванський фунт, малайзійський ринггіт, саудівський ріял, сербський динар, така і туніський динар; не розраховуватиметься офіційний курс гривні до таких валют: російський рубль, білоруський рубль, бразильський реал, вірменський драм, домініканське песо, іракський динар, іранський ріал, лівійський динар, марокканський дирхам, новий тайванський долар, пакистанська рупія, сом, сомоні, туркменський новий манат та узбецький сум.

"Таким чином, перелік іноземних валют для щоденного встановлення офіційного курсу гривні включатиме 41 валюту та СПЗ (спеціальні права запозичення)", - уточнюють в НБУ.

Зауважимо, НБУ планує запровадити новий бенчмарк валютного ринку – довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00. Його актуальність зумовлена дедалі зростаючою вагою операцій в євро на валютному ринку України. Новий бенчмарк був розроблений на прохання учасників ринку у співпраці з експертом міжнародної технічної допомоги.