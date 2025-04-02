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Українці у березні купили валюти на 720 млн доларів більше, ніж продали

долар, валюта, купівля
Зафіксоване подальше зниження попиту на іноземну валюту. / Depositphotos

Населення купує дедалі менше доларів у банках. У березні чиста купівля валюти склала 720 млн доларів.

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Про це свідчать дані Національного банку.

Скільки продали та купили доларів у березні

У березні 2025 року українці продали банкам готівкову та безготівкову валюту на 1,63 млрд доларів (в еквіваленті), тоді як придбали 2,34 млрд доларів.

В результаті чиста купівля валюти склала 720 млн доларів, що свідчить про подальше зниження попиту на іноземну валюту.

Для порівняння, в лютому чиста купівля валюти становила 958 млн доларів, а у січні - 1,48 млрд доларів.

Фото 2 — Українці у березні купили валюти на 720 млн доларів більше, ніж продали

Який був курс долара в березні

У березні офіційний курс долара коливався в межах 41,20–41,70 грн/$.

Фото 3 — Українці у березні купили валюти на 720 млн доларів більше, ніж продали

 За підсумками місяця він знизився на 4 копійки — з 41,51 грн/$ до 41,47 грн/$.

Фото 4 — Українці у березні купили валюти на 720 млн доларів більше, ніж продали

На сьогодні, 2 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 41,37 грн/$.

Зауважимо, незважаючи на зміцнення гривні на початку весни, є велика ймовірність відновлення девальвації та зростання курсу у квітні вище 42 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько