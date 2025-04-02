Курс валют на 2 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США продовжує зміцнюватися, а євро подешевшало на 22 копійки.

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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 02.04.2025 (середа).

Курс долара

1 долар США – 41,37 грн (-5 коп.).

Курс євро

1 євро – 44,61 грн (-22 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 10,65 грн (-7 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,20/41,30 грн Євро 44,80/45,05 грн Злотий 10,67/10,80 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 2 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,15/41,40 43,75/44,80 Ощадбанк 41,20/41,50 43,80/44,80 10,85/10,90 ПУМБ 41,20/41,60 43,70/44,65 10,65/10,95 Укргазбанк 41,20/41,50 43,80/44,80 10,80/10,90 Райффайзен 41,00/41,45 43,68/45,51

Зауважимо, незважаючи на зміцнення гривні на початку весни, є велика ймовірність відновлення девальвації та зростання курсу у квітні вище 42 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.