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Курс валют на 2 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает укрепляться, а евро подешевел на 22 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 02.04.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,37 грн (-5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 44,61 грн (-22 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,65 грн (-7 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,20/41,30 грн
|Евро
|44,80/45,05 грн
|Злотый
|10,67/10,80 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 2 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,15/41,40
|43,75/44,80
|Ощадбанк
|41,20/41,50
|43,80/44,80
|10,85/10,90
|ПУМБ
|41,20/41,60
|43,70/44,65
|10,65/10,95
|Укргазбанк
|41,20/41,50
|43,80/44,80
|10,80/10,90
|Райффайзен
|41,00/41,45
|43,68/45,51
Заметим, несмотря на укрепление гривны в начале весны, существует большая вероятность возобновления девальвации и роста курса в апреле выше 42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.