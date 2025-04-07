Ослаблення долара підтримає гривню. Як нові мита США впливають на валютний ринок України?

Валютний курс у квітні навряд чи суттєво перевищить 42 грн/дол. Але попит на валюту може зрости, що змусить НБУ збільшити інтервенції.

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Березень завершився з готівковим курсом у діапазоні 41,1-41,7 грн/дол., офіційний курс наприкінці першого місяця весни становив 41,5 грн/дол.

З настанням квітня зміцнення продовжилося: до 5 квітня готівковий курс перебував у коридорі 40,8-41,4 грн/дол., а офіційний наблизився до 41,3 грн/дол.

"Причинами ревальвації у березні стали динаміка долара на світових ринках, а також збільшення пропозиції валюти на міжбанку", – пояснює економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза.

У квітні ситуація з курсом розвиватиметься в умовах геополітичної турбулентності, яка спровокована тарифною війною з боку США, та під впливом зростання попиту на валюту внаслідок припливу бюджетної гривні на валютний ринок.

Покупці взяли паузу

Негативне сальдо валютних операцій фізосіб за підсумками березня становило 720 млн дол., що на 240 млн дол. менше, ніж у лютому. При цьому купівля готівкової валюти залишилася майже на рівні лютого, в межах 1,96 млрд дол., тоді як продаж зріс на 180 млн дол. до 1,32 млрд дол.

Дані НБУ

На міжбанківському ринку продаж валюти в березні зріс на 680 млн дол. до 5,06 млрд дол., купівля збільшилася на 330 млн дол. до 6,42 млрд дол. Дефіцит на міжбанку звично компенсував Національний банк, який продав у березні з міжнародних резервів 2,61 млрд дол.

Отже, можна дійти висновку, що березень загалом продовжив тенденцію зі зменшення попиту валюту.

Населення у березні продовжувало купувати валюту на рівні лютого, але при цьому обсяги продажу – зросли. На міжбанку збільшився як продаж, так і купівля валюти. Але обсяги продажу зросли вдвічі більше, ніж купівля, що дало змогу Нацбанку скоротити інтервенції.

Все це у комплексі зіграло на користь гривні та стало чинниками її зміцнення.

Крім цього, ревальвацію підтримало зростання пропозиції валюти наприкінці лютого-першої половини березня, спричинене збільшенням попиту на гривню серед бізнесу для сезонної сплати податків, та з боку аграріїв для підготовки до посівної. Григорій Кукуруза економіст Ukraine Economic Outlook

Американські мита, зростання імпорту та облікова ставка

Зміцнення курсу гривні, яке спостерігається з початку квітня, поки що відбувається переважно на новинах про послаблення долара у зв'язку з новою тарифною політикою США.

З січня по квітень індекс долара (DXY), який відображає його силу щодо інших валют, упав майже на 7 пунктів, що є мінімальним значенням із жовтня 2024 року.

Індекс долара (DXY)

Дані Investing

Втім, експерти вважають, що вплив цих подій на курс гривні дещо перебільшений.

Глобальні чинники, такі як нові мита Трампа та пов'язані з ними коливання вартості долара на міжнародних ринках, а також можливі переговори про завершення війни, хоч і відіграють певну роль, але не є ключовими для українського валютного ринку. Тарас Лєсовий начальник департаменту казначейства банку "Глобус"

Більш вагоме значення матиме приплив бюджетної гривні на ринок з метою оплати міжнародних замовлень великими державними замовниками, які купуватимуть валюту.

"Зважаючи на значні обсяги фінансування в березні (понад 4,2 млрд дол.), частина цих коштів буде перерозподілена на валютний ринок у вигляді імпорту", – пояснює Григорій Кукуруза.

Крім того, попит на валюту буде підігріватись відновленням ділової активності, тоді як продаж валюти аграріями скоротиться. Це також спровокує збільшення тиску на курс. Тому Нацбанку доведеться активізувати свою присутність на міжбанку та наростити інтервенції.

"При цьому НБУ у квітні продовжить тримати попиту та пропозиції під контролем. А ось подальший розвиток подій залежатиме від ефекту останніх монетарних рішень. Чергове засідання НБУ з питань монетарної політики намічено на 17 квітня – і за його підсумками можна буде судити про ефективність попередніх кроків. Ми не виключаємо, що облікова ставка може бути знову скоригована ", – підкреслює Тарас Лєсовий.