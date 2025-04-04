Як нові мита Трампа вплинуть на курс валют і ціни на продукти в Україні

Мито на рівні 10% є відносно незначним, аби вплинути на курс валют та ціни на продукти в Україні, а високі тарифи США для інших країн можуть послабити долар та знизити ціни.

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Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що обсяги українського експорту в США не надто високі — 2,1% від загального обсягу експорту товарів за підсумками 2024 року. З них понад половина – це чавун і труби, які ще з березня обкладені 25% тарифом. Продукція агропромислового сектору – лише близько 137 мільйонів доларів.

"Тому мито не матиме відчутного прямого впливу ані на обсяги двосторонньої торгівлі, ані на курс валют і на внутрішні ціни на споживчому ринку України", - переконана Свириденко.

Вона вважає, що в короткій перспективі це може навіть дати зворотній ефект. Для багатьох виробників продукції у світі втрата ринку США або суттєве його обмеження означатиме, що треба виходити на нові ринки. Зокрема, і на український.

"У довгостроковій перспективі країни, які потрапили під мито, можуть почати демпінгувати ціни. Тобто знижувати їх, щоб витіснити конкурентів. Тоді це може вплинути на наших виробників. Але і це не вплине суттєво ні на курс, ні на ціни", - зауважила очільниця Мінекономіки.

Вона підкреслила, що все це за умов, що країни, на які наклали мито, не будуть відповідати тим же щодо товарів із США. Тоді прогноз буде залежати від рішень цих держав.

США прагнуть послабити долар відносно інших валют

Свириденко наголосила, що однією з причин введення глобальних тарифів США назвали «валютні маніпуляції» торгових партнерів і те, що деякі країни штучно занижують курс своєї валюти щодо долара.

"Тому США прагнуть послабити долар відносно інших валют. Це не означає, що його курс автоматично знизиться, але це один із факторів, що впливатиме на валютний ринок", - зазначила Свириденко.

Вона додала, що завдяки макрофінансовій стабільності, підтримки партнерів та міжнародних інституцій, уряд не очікує значних коливань курсу валют.

Партнери даватимуть менше грошей

Натомість голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що глобальна торговельна війна істотно вдарить по партнерах України, передусім ЄС.

"Отже вони будуть генерувати менше грошей, що зменшуватиме можливості допомоги нам. При цьому уряди країн-партнерів вимушені будуть вмикати протекціонізм і не тільки щодо американських товарів. І ці протекціоністські заходи вже набагато істотніше вдарять по нам", - вважає він.

Мита Трампа

2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.

Для України діятиме базове мито в розмірі 10%. Мита набудуть чинності 9 квітня 2024 року.

При цьому Росії в переліку нових мит США немає, як і Білорусі та Північної Кореї.