Как новые пошлины Трампа повлияют на курс валют и цены на продукты в Украине

Пошлина на уровне 10% относительно незначительна, чтобы повлиять на курс валют и цены на продукты в Украине, а высокие тарифы США для других стран могут ослабить доллар и снизить цены.

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Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Она напомнила, что объемы украинского экспорта в США не слишком высоки — 2,1% общего объема экспорта товаров по итогам 2024 года. Из них более половины – это чугун и трубы, которые еще с марта обложены 25% тарифом. Продукция агропромышленного сектора – всего около 137 миллионов долларов.

"Поэтому пошлина не будет иметь ощутимого прямого влияния ни на объемы двусторонней торговли, ни на курс валют и на внутренние цены на потребительском рынке Украины", — убеждена Свириденко.

Она считает, что в короткой перспективе это может даже дать обратный эффект. Для многих производителей продукции в мире потеря рынка США или существенное его ограничение будет означать, что нужно выходить на новые рынки. В частности, и на украинский.

"В долгосрочной перспективе попавшие под пошлину страны могут начать демпинговать цены. То есть снижать их, чтобы вытеснить конкурентов. Тогда это может повлиять на наших производителей. Но и это не повлияет существенно ни на курс, ни на цены", — отметила глава Минэкономики.

Она подчеркнула, что все это при условии, что страны, на которые наложили пошлину, не будут отвечать тем же по товарам из США. Тогда прогноз будет зависеть от решений этих стран.

США стремятся ослабить доллар по отношению к другим валютам

Свириденко подчеркнула, что одной из причин введения глобальных тарифов США назвали "валютные манипуляции" торговых партнеров и то, что некоторые страны искусственно занижают курс своей валюты по отношению к доллару.

"Поэтому США стремятся ослабить доллар по отношению к другим валютам. Это не означает, что его курс автоматически снизится, но это один из факторов, который будет влиять на валютный рынок", — отметила Свириденко.

Она добавила, что благодаря макрофинансовой стабильности, поддержке партнеров и международных институций правительство не ожидает значительных колебаний курса валют.

Партнеры будут давать меньше денег

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев отметил, что глобальная торговая война существенно ударит по партнерам Украины, прежде всего ЕС.

"Они будут генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам. При этом правительства стран-партнеров вынуждены будут включать протекционизм и не только в отношении американских товаров. И эти протекционистские меры уже гораздо существеннее ударят по нам", — считает он.

Пошлина Трампа

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.

Для Украина будет действовать базовая пошлина в размере 10%. Пошлины вступят в силу 9 апреля 2024 года.

При этом России в перечне новых пошлин США нет, как и Северной Кореи.