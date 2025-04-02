НБУ третій місяць поспіль скорочує продаж валюти на міжбанку

У березні 2025 року Національний банк України реалізував на міжбанківському валютному ринку 2,61 млрд доларів.

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Про це свідчать дані НБУ.

Валютні інтервенції НБУ

Варто відзначити, що Національний банк вже третій місяць поспіль поступово зменшує обсяги валютних інтервенцій.

Так, у січні регулятор скоротив їх до 3,75 мільярда доларів, а у лютому цей показник знизився до 3,06 мільярда доларів.

Курс долара в березні

Упродовж березня офіційний курс долара демонстрував коливання в діапазоні від 41,20 до 41,70 гривні за один американський долар.

За підсумками місяця він знизився на 4 копійки — з 41,51 грн/$ до 41,47 грн/$.

Що буде з курсом у квітні

Незважаючи на зміцнення гривні на початку весни, ризики девальвації залишаються високими, і вже у квітні курс долара може перевищити позначку 42 гривень за одиницю.

Зауважимо, що початок березня ознаменувався падінням безготівкового курсу гривні, який у перші десять днів місяця знизився до тримісячного мінімуму — 41,11 грн/дол. Готівковий ринок відреагував відповідним коригуванням, встановивши курс на рівні 41,52 грн/дол. Востаннє такі значення фіксувалися у жовтні 2024 року.