НБУ третий месяц подряд сокращает продажу валюты на межбанке

В марте 2025 года Национальный банк Украины реализовал на межбанковском валютном рынке 2,61 млрд долларов.

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Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Валютные интервенции НБУ

Следует отметить, что Национальный банк уже третий месяц подряд постепенно уменьшает объемы валютных интервенций.

Так, в январе регулятор сократил их до 3,75 миллиарда долларов, а в феврале этот показатель снизился до 3,06 миллиарда долларов.

Курс доллара в марте

В течение марта официальный курс доллара демонстрировал колебания в диапазоне от 41,20 до 41,70 грн за один американский доллар.

По итогам месяца он снизился на 4 копейки — с 41,51 грн/$ до 41,47 грн/$.

Что будет с курсом в апреле

Несмотря на укрепление гривны в начале весны, риски девальвации остаются высокими, и уже в апреле курс доллара может превысить отметку в 42 гривны за единицу.

Отметим, что начало марта ознаменовалось падением безналичного курса гривны, который в первые десять дней снизился до трехмесячного минимума — 41,11 грн/долл. Наличный рынок отреагировал соответствующими корректировками, установив курс на уровне 41,52 грн/долл. В последний раз такие значения фиксировались в октябре 2024 года.