Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

--0,05

EUR

44,61

--0,22

Наличный курс:

USD

41,30

41,20

EUR

45,05

44,80

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ третий месяц подряд сокращает продажу валюты на межбанке

валютный рынок, НБУ, валюта
НБУ продал в марте 2,6 млрд. долларов. / Depositphotos

В марте 2025 года Национальный банк Украины реализовал на межбанковском валютном рынке 2,61 млрд долларов.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронировать участие

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Валютные интервенции НБУ

Следует отметить, что Национальный банк уже третий месяц подряд постепенно уменьшает объемы валютных интервенций.

Так, в январе регулятор сократил их до 3,75 миллиарда долларов, а в феврале этот показатель снизился до 3,06 миллиарда долларов.

Фото 2 — НБУ третий месяц подряд сокращает продажу валюты на межбанке

Курс доллара в марте

В течение марта официальный курс доллара демонстрировал колебания в диапазоне от 41,20 до 41,70 грн за один американский доллар.

По итогам месяца он снизился на 4 копейки — с 41,51 грн/$ до 41,47 грн/$.

Фото 3 — НБУ третий месяц подряд сокращает продажу валюты на межбанке

Что будет с курсом в апреле

Несмотря на укрепление гривны в начале весны, риски девальвации остаются высокими, и уже в апреле курс доллара может превысить отметку в 42 гривны за единицу.

Отметим, что начало марта ознаменовалось падением безналичного курса гривны, который в первые десять дней снизился до трехмесячного минимума — 41,11 грн/долл. Наличный рынок отреагировал соответствующими корректировками, установив курс на уровне 41,52 грн/долл. В последний раз такие значения фиксировались в октябре 2024 года.

Автор:
Ольга Опенько