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Курс валют на 12-13 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 12-13 квітня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 11 квітня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,40 грн.
Курс євро
- 1 євро – 45,84 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 10,77 грн
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,15/41,25 грн
|Євро
|45,95/46,30 грн
|Злотий
|10,67/10,82 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 11 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,15/41,50
|45,85/46,55
|Ощадбанк
|40,20/41,55
|45,80/46,60
|10,70/10,90
|ПУМБ
|41,25/41,65
|45,65/46,65
|10,60/11,00
|Укргазбанк
|41,20/41,55
|45,80/46,60
|10,70/10,90
|Райффайзен
|41,10/41,56
|45,51/46,80
Зауважимо, у квітні ситуація з курсом розвиватиметься в умовах геополітичної турбулентності, яка спровокована тарифною війною з боку США, та під впливом зростання попиту на валюту внаслідок припливу бюджетної гривні на валютний ринок. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.