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Курс валют на 12-13 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Фото: Freepik

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 12-13 квітня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 11 квітня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,40 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 45,84 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий – 10,77 грн

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,15/41,25 грн
Євро 45,95/46,30 грн
Злотий 10,67/10,82 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 11 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,15/41,50 45,85/46,55
Ощадбанк 40,20/41,55 45,80/46,60 10,70/10,90
ПУМБ 41,25/41,65 45,65/46,65 10,60/11,00
Укргазбанк 41,20/41,55 45,80/46,60 10,70/10,90
Райффайзен 41,10/41,56 45,51/46,80

Зауважимо, у квітні ситуація з курсом розвиватиметься в умовах геополітичної турбулентності, яка спровокована тарифною війною з боку США, та під впливом зростання попиту на валюту внаслідок припливу бюджетної гривні на валютний ринок. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько
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