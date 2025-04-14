Долар ослаб до піврічного мінімуму на тлі занепокоєння щодо тарифної політики США

Американський долар опустився до найнижчого рівня за останні шість місяців, що стало наслідком зростаючого занепокоєння інвесторів через суперечливу тарифну політику адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg.

Індекс Bloomberg Dollar Spot знизився на 0,3% і досяг рівня, не баченого з жовтня минулого року. Загалом з початку року показник втратив майже 6%.

Зниження американської валюти стало помітнішим після заяви Трампа про намір продовжити запровадження мит на телефони, комп’ютери та популярну споживчу електроніку.

Він заявив, що попередня відстрочка була лише процедурним кроком і запевнив, що "ніхто не знімається з гачка". Заява пролунала на тлі відкриття торгів в Азії, що миттєво позначилось на настроях ринків.

Експерти відзначають, що ринки очікували на певне пом’якшення тарифної риторики, однак сигнал із Вашингтона лише підсилив невизначеність. За словами керівника відділу макростратегії для EMEA в Mizuho International Джордана Рочестера, поточне поєднання слабкого долара, зниження процентних ставок у США та суперечливої політики адміністрації є токсичною комбінацією, яка має викликати тривогу у Міністерстві фінансів США.

Падіння долара супроводжується зростанням волатильності та активним нарощуванням коротких позицій проти валюти. За даними Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США, трейдери продовжують укладати ставки на подальше зниження долара, зокрема проти євро та японської ієни.

Результати останнього опитування Bloomberg засвідчили, що майже 80% респондентів очікують ослаблення американської валюти в найближчий місяць — це найвищий показник очікувань з 2022 року.

На цьому тлі президент Федерального резервного банку Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив, що Федеральна резервна система не має можливості впливати на політичну невизначеність. Він наголосив, що інвестори намагаються зрозуміти, якою буде нова економічна реальність у США, а дії ФРС не здатні кардинально змінити ситуацію.

Провідні аналітики Уолл-стріт прогнозують подальше послаблення долара. У JPMorgan Chase & Co. вважають, що на ринку все ще панують песимістичні очікування щодо перспектив економіки США. У Mizuho Bank Ltd. прогнозують можливе зниження долара ще на 5% на торгово-зваженій основі, перш ніж валюта зможе стабілізуватися.

Зазначимо, у Китаї вважають, що тарифи Сполучених Штатів можуть спровокувати "гуманітарну кризу", оскільки дві найбільші економіки світу продовжують боротися в торговій війні президента США Дональда Трампа.