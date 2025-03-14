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Споживчі настрої США різко погіршилися у березні: причиною стали тарифи Трампа
Споживчі настрої в США в березні різко впали, а інфляційні очікування різко зросли на тлі побоювань, що масштабні мита американського президента Дональда Трампа, які спровокували торговельну війну, призведуть до зростання цін та підірвуть економіку.
Про це пише агентство Reuters.
У п'ятницю, 14 березня, Інститут опитувань споживачів університету Мічігану повідомив, що індекс споживчих настроїв цього місяця знизився до 57,9 з остаточного значення 64,7 у лютому.
Індекс звів нанівець усі здобутки, досягнуті після перемоги Трампа на виборах у листопаді. Споживчі інфляційні очікування підскочили до 4,9% із 4,3% у лютому.
Президент США запровадив низку тарифів на широкий спектр товарів для ключових торгових партнерів, таких як Канада, Китай та Європейський Союз, які відповіли власним митом. Деякі тарифи було запроваджено, а потім призупинено на місяць. Трамп у четвер пригрозив ударити по Європі 200%-вим тарифом на імпорт вина, коньяку та іншого алкоголю. Тарифне навантаження і ескалація торгової війни вразили фінансові ринки, спровокувавши розпродаж на фондовому ринку, що також сприяло гнітючим настроям споживачів цього місяця.
Опитування американців, проведене Reuters/Ipsos 11–12 березня, показало, що 57% учасників вважають, що кроки Дональда Трампа щодо струсу економіки, що включають різке скорочення державних витрат і масові звільнення федеральних службовців, занадто нестабільні, а 53% вважають, що тарифна війна принесе більше потрясінь.
Нагадаємо, тарифна політика Трампа підняла ціни на золото до нового рекорду. Спотова ціна золота досягла 2994 доларів за унцію, перевищивши попередній максимум, зафіксований в четвер.