Торговельна війна Трампа: фермери США б'ють на сполох через митні тарифи на імпорт

Американські фермери висловили різке невдоволення через введення тарифів президента США Дональда Трампа на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Вони попереджають, що це може зруйнувати їхні ринки, збільшити витрати на ресурси, зокрема добрива, і серйозно вдарити по сільськогосподарському сектору США.



Про це пише Financial Times.

Фермери висловили серйозні побоювання щодо наслідків введення зустрічних мит, стверджуючи, що це обмежить їхні можливості експорту основних сільськогосподарських продуктів, таких як кукурудза, соя, яловичина та свинина, на ключові ринки США, і закликали Трампа до швидкого врегулювання суперечки.

Президент Американської асоціації виробників сої Калеб Рагланд заявив, що "фермери розчаровані, тарифи — це не жарти, вони мають значні наслідки".

Фермери бояться, що вони знову зазнають збитків, як під час торгової війни з Китаєм у 2018 році, коли сільське господарство США втратило 27 мільярдів доларів. Хоча тоді вони отримали 23 мільярди доларів від уряду, щоб покрити збитки.

Аналітики кажуть, що Китай давно намагався диверсифікуватися від американських сільськогосподарських товарів, таких як соєві боби, і що останній раунд торговельної війни лише закріпить цю тенденцію. Арлан Судерман, головний економіст брокерської компанії StoneX із сировинних товарів, сказав, що Китай нещодавно почав віддавати перевагу імпорту сої з країн із слабшою валютою та вигіднішим обмінним курсом, ніж у США, таких як Бразилія.

Американські тваринники, які експортують приблизно 10 відсотків свого виробництва свинини до Мексики, кажуть, що вони також програють своїм конкурентам у Бразилії, Чилі та Аргентині.

"Це дає нашим клієнтам стимул шукати в іншому місці. Ми вважаємо, що якість американського м’яса відрізняє нас від наших конкурентів, але в якийсь момент навіть найлояльніший клієнт повинен почати шукати альтернативи", — сказав Джо Шуле, віце-президент Федерації експорту м’яса США.

Втрата частки ринку в Мексиці ускладнить фермерам США виробництво бекону та ребер для внутрішніх ринків, оскільки вони покладаються на мексиканських м’ясопереробників для закупівлі їх інших, менш популярних шматків. Згодом це підвищить ціни для споживачів у США, сказав Шуле.

Нагадаємо, 3 березня Трамп підписав указ про введення 25-відсоткових мит на товари з Мексики й Канади. У повідомленні Білого дому йдеться про те, що Трамп "надав Канаді та Мексиці широкі можливості для приборкання небезпечної діяльності картелів і притоку смертельних наркотиків", які надходять до США, проте обидві країни "не змогли належним чином вирішити ситуацію". Нові тарифи набули чинності вже у вівторок, 4 березня.

Раніше Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США без жодних винятків. Також Трамп планує ввести мита на автомобілі "в районі 25%" та аналогічні мита на імпорт напівпровідників та фармацевтичної продукції.