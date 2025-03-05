Торговая война Трампа: фермеры США бьют тревогу из-за тарифов на импорт

Американские фермеры выразили резкое недовольство из-за введения тарифов президента США Дональда Трампа на импорт из Канады, Мексики и Китая. Они предупреждают, что это может разрушить их рынки, увеличить затраты на ресурсы, в частности, удобрения, и серьезно ударить по сельскохозяйственному сектору США.



Об этом пишет Financial Times.

Фермеры выразили серьезные опасения по поводу введения встречных пошлин, утверждая, что это ограничит их возможности экспорта основных сельскохозяйственных продуктов, таких как кукуруза, соя, говядина и свинина, на ключевые рынки США, и призвали Трампа к быстрому урегулированию спора.

Президент Американской ассоциации производителей сои Калеб Рагланд заявил, что "фермеры разочарованы, тарифы — это не шутки, они имеют значительные последствия".

Фермеры боятся, что они снова терпят убытки, как во время торговой войны с Китаем в 2018 году, когда сельское хозяйство США потеряло 27 миллиардов долларов. Хотя тогда они получили 23 миллиарда долларов от правительства, чтобы покрыть убытки.

Аналитики говорят, что Китай давно пытался диверсифицироваться от американских сельскохозяйственных товаров, таких как соевые бобы, и последний раунд торговой войны лишь закрепит эту тенденцию. Арлан Судерман, главный экономист брокерской компании StoneX по сырьевым товарам, сказал, что Китай недавно начал отдавать предпочтение импорту сои из стран с более слабой валютой и более выгодным обменным курсом, чем в США, таких как Бразилия.

Американские животноводы, экспортирующие примерно 10 процентов своего производства свинины в Мексику, говорят, что они также проигрывают своим конкурентам в Бразилии, Чили и Аргентине.

"Это дает нашим клиентам стимул искать в другом месте. Мы считаем, что качество американского мяса отличает нас от наших конкурентов, но в какой-то момент даже самый лояльный клиент должен начать искать альтернативы", — сказал Джо Шуле, вице-президент Федерации экспорта мяса США.

Потеря доли рынка в Мексике усложнит фермерам США производство бекона и ребер для внутренних рынков, поскольку они полагаются на мексиканские мясопереработчики для закупки их других, менее популярных кусков. Впоследствии, это повысит цены для потребителей в США, сказал Шуле.

Напомним, 3 марта Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады. В сообщении Белого дома говорится, что Трамп "предоставил Канаде и Мексике широкие возможности для обуздания опасной деятельности картелей и притока смертельных наркотиков", поступающих в США, однако обе страны "не смогли должным образом разрешить ситуацию". Новые тарифы вступили в силу уже во вторник, 4 марта.

Ранее Трамп ввел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США без исключения. Также Трамп планирует ввести пошлины на автомобили "в районе 25%" и аналогичные пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции.