Потребительские настроения США резко ухудшились в марте: причиной стали тарифы Трампа

Потребительские настроения в США в марте резко упали, а инфляционные ожидания резко выросли на фоне опасений, что масштабные пошлины американского президента Дональда Трампа, спровоцировавшие торговую войну, приведут к росту цен и подорвут экономику.

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Об этом пишет агентство R euters.

В пятницу, 14 марта, Институт опросов потребителей Мичиганского университета сообщил, что индекс потребительских настроений в этом месяце снизился до 57,9 с окончательного значения 64,7 в феврале.

Индекс свел насмарку все достижения, достигнутые после победы Трампа на выборах в ноябре. Потребительские инфляционные ожидания подскочили до 4,9% с 4,3% в феврале.

Президент США ввел ряд тарифов на широкий спектр товаров для ключевых торговых партнеров, таких как Канада, Китай и Европейский Союз, которые ответили своей пошлиной. Некоторые тарифы были введены, а затем приостановлены на месяц. Трамп в четверг пригрозил ударить по Европе 200%-ным тарифом на импорт вина, коньяка и другого алкоголя. Тарифная нагрузка и эскалация торговой войны поразили финансовые рынки, спровоцировав распродажу на фондовом рынке, что также способствовало удручающим настроениям потребителей этого месяца.

Опрос американцев, проведенный Reuters/Ipsos 11–12 марта, показал, что 57% участников считают, что шаги Дональда Трампа по сотрясению экономики, включающие резкое сокращение государственных расходов и массовые увольнения федеральных служащих, слишком нестабильны, а 53% считают, что тарифная война принесет больше потрясений.

Напомним, тарифная политика Трампа подняла цены на золото до нового рекорда . Спотовая цена золота достигла 2994 долларов за унцию, превысив предыдущий максимум, зафиксированный в четверг.