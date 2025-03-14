До $3000 за унцию: тарифная политика Трампа подняла цены на золото до нового рекорда

Цена золота достигла рекорда, превысив 3000 долларов за унцию, на фоне опасений по поводу негативных последствий агрессивной тарифной политики президента США Дональда Трампа. Это привело к беспокойству относительно роста экономики, снизило спрос на рисковые активы и подтолкнуло инвестиции в золотые фонды.

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Об этом пишет Bloomberg.

Какая цена на золото

Спотовая цена золота достигла 2994 долларов за унцию, превысив предыдущий максимум, зафиксированный в четверг. На этой неделе цена на слитки выросла на 2,6%, что стало самым большим приростом с ноября.

Фьючерсные контракты в Нью-Йорке, торгующиеся с премией по спотовым ценам, уверенно превысили отметку в 3000 долларов за унцию.

Драгметалл продолжил демонстрировать стабильные результаты этого квартала, сохраняя значительный годовой прирост в 2024 году.

Влияние торговой политики США

Агрессивная торговая политика администрации США снизила интерес к рисковым активам, таким как акции, в результате чего на этой неделе ключевой индекс S&P 500 начал коррекцию.

Среди торговых мер Трамп пригрозил ввести 200% пошлины на европейское вино, шампанское и другие алкогольные напитки.

Он также заявил, что не будет отменять вступившие в силу на этой неделе пошлины на сталь и алюминий и не откажется от планов по введению взаимных пошлин для глобальных торговых партнеров, которые должны вступить в силу 2 апреля.

"Психологический уровень 3000 долларов сейчас становится видимым", — сказал Йэп Джун Ронг, рыночный стратег IG Asia Pte. "Поскольку мы приближаемся ко второму кварталу – когда взаимные тарифы могут спровоцировать очередную волну рыночной турбулентности – золото остается убедительным безопасным активом в среде, где альтернатив мало".

Рост цен на слитки стал выгодным для производителей драгоценного металла в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среди получивших выгоду акции австралийской компании Evolution Mining Ltd. достигли исторического максимума.

Согласно предварительному подсчету Bloomberg, глобальные запасы ETF, снабженных золотыми металлами, выросли до примерно 2687 тонн. Это самый высокий показатель с ноября 2023 года.

Напомним, в начале февраля золото установило исторический рекорд из-за споров между США и Китаем. Тогда цена золота превысила 2877 долларов за унцию.