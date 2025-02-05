- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Золото встановило черговий історичний рекорд через суперечки між США та Китаєм
Ринок золота переживає безпрецедентне зростання, оскільки інвестори шукають безпечні активи через нову ескалацію торговельних відносин між Вашингтоном і Пекіном. У середу ціна золота перевищила 2 877 доларів за унцію (31,1 грам), що є новим історичним максимумом.
Про це повідомляє Вloomberg.
Великі трейдери почали активно скуповувати та перевозити злитки до США до можливого запровадження нових мит. Це призвело до дефіциту золота у Лондоні, де традиційно зберігаються резерви.
Основні фактори зростання
Ринки реагують на потенційне повернення митної політики Дональда Трампа, який заявив про намір запровадити 60% мита на китайський імпорт у разі переобрання. Інвестори побоюються, що такі заходи спровокують нову хвилю інфляції та змінять грошово-кредитну політику США.
Так звана ставка лондонського ломбардного кредиту (GOFO), яка відображає, скільки інвестори готові платити за короткостроковий доступ до золота, підскочила з нульових значень до 4,7%. Це свідчить про значний дефіцит фізичного металу на ринку.
Минулого тижня Bloomberg повідомив, що через ажіотаж інвестори змушені чекати цілий тиждень, щоб вилучити свої злитки з Банку Англії та перевезти їх у приватні сховища.
Фахівці прогнозують, що центральні банки можуть почати розпродавати частину своїх резервів або видавати золото в борг. За словами Рони О’Коннелл, голови відділу аналізу ринку у StoneX Group, влада може втрутитися, щоб уникнути хаосу.
Крім золота, срібло, платина та паладій також зросли в ціні. Додатковим фактором стало ослаблення долара після слабкого звіту про зайнятість у США, який вказав на поступове уповільнення ринку праці.
Експерти очікують подальшу волатильність. Якщо торгові війни посиляться, а центробанки не втрутяться, ціна золота може перевищити 3 000 доларів за унцію найближчими місяцями.
Додамо, 26 вересня ціна на срібло досягла найвищого рівня з 2012 року, а золото встановило новий рекорд у 2685,58 долара за унцію через очікування додаткового зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США, що сприяло зростанню вартості дорогоцінних металів.
Вже у жовтні ціна золота вперше перевищила позначку 2700 доларів за унцію, досягнувши історичного максимуму в 2711,99 доларів.