Золото встановило черговий історичний рекорд через суперечки між США та Китаєм

Ринок золота переживає безпрецедентне зростання, оскільки інвестори шукають безпечні активи через нову ескалацію торговельних відносин між Вашингтоном і Пекіном. У середу ціна золота перевищила 2 877 доларів за унцію (31,1 грам), що є новим історичним максимумом.

Про це повідомляє Вloomberg.

Великі трейдери почали активно скуповувати та перевозити злитки до США до можливого запровадження нових мит. Це призвело до дефіциту золота у Лондоні, де традиційно зберігаються резерви.

Основні фактори зростання

Ринки реагують на потенційне повернення митної політики Дональда Трампа, який заявив про намір запровадити 60% мита на китайський імпорт у разі переобрання. Інвестори побоюються, що такі заходи спровокують нову хвилю інфляції та змінять грошово-кредитну політику США.

Так звана ставка лондонського ломбардного кредиту (GOFO), яка відображає, скільки інвестори готові платити за короткостроковий доступ до золота, підскочила з нульових значень до 4,7%. Це свідчить про значний дефіцит фізичного металу на ринку.

Минулого тижня Bloomberg повідомив, що через ажіотаж інвестори змушені чекати цілий тиждень, щоб вилучити свої злитки з Банку Англії та перевезти їх у приватні сховища.

Фахівці прогнозують, що центральні банки можуть почати розпродавати частину своїх резервів або видавати золото в борг. За словами Рони О’Коннелл, голови відділу аналізу ринку у StoneX Group, влада може втрутитися, щоб уникнути хаосу.

Крім золота, срібло, платина та паладій також зросли в ціні. Додатковим фактором стало ослаблення долара після слабкого звіту про зайнятість у США, який вказав на поступове уповільнення ринку праці.

Експерти очікують подальшу волатильність. Якщо торгові війни посиляться, а центробанки не втрутяться, ціна золота може перевищити 3 000 доларів за унцію найближчими місяцями.

Додамо, 26 вересня ціна на срібло досягла найвищого рівня з 2012 року, а золото встановило новий рекорд у 2685,58 долара за унцію через очікування додаткового зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США, що сприяло зростанню вартості дорогоцінних металів.

Вже у жовтні ціна золота вперше перевищила позначку 2700 доларів за унцію, досягнувши історичного максимуму в 2711,99 доларів.