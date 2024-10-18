Ціна золота вперше перевищила 2700 доларів за унцію

Ціна золота вперше перевищила позначку 2700 доларів за унцію, досягнувши історичного максимуму в 2711,99 доларів. Зростання вартості дорогоцінного металу викликане занепокоєнням щодо ескалації конфліктів на Близькому Сході та напруженості в США перед президентськими виборами.

Про це пише Вloomberg.

Повідомляється, що на ціну вплинуло і те, що інвестори активно почали купувати золото, яке вважається надійним активом під час геополітичної та економічної нестабільності.

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Після повідомлення про вбивство лідера ХАМАСу Ізраїлем і продовження бойових дій у Газі, ринки реагують зростанням попиту на злитки.

Водночас, заява президента США Джо Байдена про необхідність завершення конфлікту не змогла стабілізувати ситуацію.

Крім того, на вартість золота впливає невизначеність навколо виборів у США, запланованих на 5 листопада. Валютний стратег Крістофер Вонг зазначив, що через геополітичні ризики й нестабільність виборчої кампанії спостерігається підвищений інтерес до "хеджування через золото".

Поряд зі зростанням вартості золота, спотовий індекс долара Bloomberg знизився на 0,1%. Слабший долар робить золото привабливішим для інвесторів, оскільки його ціна визначається в американській валюті. За тиждень злитки подорожчали приблизно на 2%.

Золото залишається одним із найприбутковіших товарів у 2024 році, показуючи зростання понад 30%. Очікування щодо зниження ставок Федеральною резервною системою підживлюють оптимізм ринків, а також допомагають підтримувати ціни на дорогоцінний метал за рахунок активної закупівлі центральними банками.

За прогнозами делегатів Лондонської асоціації ринку золотих металів, до кінця жовтня 2025 року ціна золота може досягти 2917 доларів за унцію.

Додамо, 26 вересня ціна на срібло досягла найвищого рівня з 2012 року, а золото встановило новий рекорд у 2685,58 долара за унцію через очікування додаткового зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США, що сприяло зростанню вартості дорогоцінних металів.