Ціни на золото близькі до рекорду: в чому причина

Ціни на золото в середу залишалися близькими до рекордних рівнів через очікування зниження процентної ставки Федеральним резервом США та триваючу напруженість на Близькому Сході, в той час як інвестори стежили за даними про інфляцію в Америці.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на золото зросли на 0,4%, досягнувши 2474,04 доларів США за унцію (31,1035 грамів), що лише трохи нижче рекордного рівня 2483,60 доларів, зафіксованого минулого місяця. Ф'ючерси на золото в США також подорожчали на 0,2%, до 2513,20 доларів.

Дані про зростання цін виробників у США за липень показали нижчі, ніж очікувалося, результати, що викликало інтерес до майбутнього звіту про індекс споживчих цін, який буде опубліковано пізніше. Економісти очікують, що споживчі ціни зростуть на 0,2% у порівнянні з попереднім місяцем, а річна базова інфляція сповільниться до 3,2%.

Згідно з повідомленням, якщо ці дані підтвердять уповільнення зростання цін, ймовірність зниження процентних ставок у США на 50 базисних пунктів у вересні зросте, що може призвести до нового історичного максимуму цін на золото, вважає старший аналітик ActivTrades Рікардо Евангеліста.

За даними CME FedWatch Tool, ринки наразі оцінюють ймовірність такого зниження на рівні 55,5%.

Золото традиційно вважається захисним активом під час геополітичних та економічних ризиків, а нижчі процентні ставки знижують альтернативні витрати на його утримання. Ринковий стратег Всесвітньої ради із золота Джозеф Каватоні зазначив, що економічні показники, ймовірно, продовжать залучати західних інвесторів до золота. Крім того, занепокоєння з приводу можливого удару Ірану по Ізраїлю підвищує попит на цей безпечний актив.

Ціни на інші дорогоцінні метали також зросли: срібло подорожчало на 0,3% до 27,92 доларів, платина — на 0,7% до 942,65 доларів, а паладій піднявся на 0,5% до 943,58 доларів.

Додамо, у квітні ціна унції золота на Нью-Йоркській товарній біржі досягла тогочасного історичного максимуму в 2400 доларів США за унцію. Попередній рекорд було зафіксовано 8 квітня – 2350 доларів США.

Видання CNBC з посиланням на аналітиків стверджувало, що ціни на золото досягнуть нових максимумів у 2024 році. Експерти посилаються на геополітичну невизначеність і ймовірне ослаблення долара США.

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