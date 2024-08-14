Цены на золото близки к рекорду: в чем причина

Цены на золото в среду оставались близкими к рекордным уровням из-за ожиданий снижения процентной ставки Федеральным резервом США и продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке, в то время как инвесторы следили за данными об инфляции в Америке.

Об этом сообщает Reuters.

Цены на золото выросли на 0,4%, достигнув 2474,04 долларов США за унцию (31,1035 граммов), что чуть ниже рекордного уровня 2483,60 долларов, зафиксированного в прошлом месяце. Фьючерсы на золото в США также подорожали на 0,2% до 2513,20 долларов.

Данные о росте цен производителей в США за июль показали более низкие, чем ожидалось, результаты, вызвавшие интерес к будущему отчету об индексе потребительских цен, который будет опубликован позже. Экономисты ожидают, что потребительские цены поднимутся на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовая базовая инфляция замедлится до 3,2%.

Согласно сообщению, если эти данные подтвердят замедление роста цен, вероятность снижения процентных ставок в США на 50 базисных пунктов в сентябре увеличится, что может привести к новому историческому максимуму цен на золото, считает старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста.

По данным CME FedWatch Tool, рынки оценивают вероятность такого снижения на уровне 55,5%.

Золото традиционно считается защитным активом при геополитических и экономических рисках, а более низкие процентные ставки снижают альтернативные затраты на его содержание. Рыночный стратег Всемирного совета по золоту Джозеф Каватони отметил, что экономические показатели, вероятно, продолжат привлекать западных инвесторов к золоту. Кроме того, беспокойство по поводу возможного удара Ирана по Израилю повышает спрос на этот безопасный актив.

Цены на другие драгметаллы также выросли: серебро подорожало на 0,3% до 27,92 долларов, платина — на 0,7% до 942,65 долларов, а палладий поднялся на 0,5% до 943,58 долларов.

Добавим, в апреле цена унции золота на Нью-Йоркской товарной бирже достигла тогдашнего исторического максимума в 2400 долларов США за унцию. Предыдущий рекорд был зафиксирован 8 апреля – 2350 долларов США.

Издание CNBC со ссылкой на аналитиков утверждало, что цены на золото достигнут новых максимумов в 2024 году. Эксперты ссылаются на геополитическую неопределенность и вероятное ослабление доллара США.

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