Цена золота впервые превысила 2700 долларов за унцию

Цена золота впервые превысила отметку в 2700 долларов за унцию, достигнув исторического максимума в 2711,99 долларов. Рост стоимости драгоценного металла вызван беспокойством по поводу эскалации конфликтов на Ближнем Востоке и напряженности в США перед президентскими выборами.

Об этом пишет Вloomberg.

Сообщается, что на цену повлияло и то, что инвесторы активно начали покупать золото, считающееся надежным активом во время геополитической и экономической нестабильности.

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После сообщения об убийстве лидера ХАМАС Израилем и продолжении боевых действий в Газе, рынки реагируют ростом спроса на слитки.

В то же время, заявление президента США Джо Байдена о необходимости завершения конфликта не смогло стабилизировать ситуацию.

Кроме того, на стоимость золота влияет неопределенность вокруг выборов в США, запланированных на 5 ноября. Валютный стратег Кристофер Вонг отметил, что из-за геополитических рисков и нестабильности избирательной кампании наблюдается повышенный интерес к "хеджированию через золото".

Наряду с ростом стоимости золота спотовый индекс доллара Bloomberg снизился на 0,1%. Более слабый доллар делает золото более привлекательным для инвесторов, поскольку его цена определяется в американской валюте. Через неделю слитки подорожали примерно на 2%.

Золото остается одним из самых прибыльных товаров в 2024 году, показывая рост более 30%. Ожидания по снижению ставок Федеральной резервной системой подпитывают оптимизм рынков, а также помогают поддерживать цены на драгоценный металл за счет активной закупки центральными банками.

По прогнозам делегатов Лондонской ассоциации рынка золотых металлов, к концу октября 2025 года цена золота может достигнуть 2917 долларов за унцию.

Добавим, 26 сентября цена на серебро достигла наивысшего уровня с 2012 года, а золото установило новый рекорд в 2685,58 доллара за унцию из-за ожиданий дополнительного понижения процентной ставки Федеральной резервной системой США, что способствовало росту стоимости драгоценных металлов.