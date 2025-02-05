Золото установило очередной исторический рекорд из-за споров между США и Китаем

Рынок золота переживает беспрецедентный рост, поскольку инвесторы ищут безопасные активы из-за новой эскалации торговых отношений между Вашингтоном и Пекином. В среду цена золота превысила 2877 долларов за унцию (31,1 грамм), что является новым историческим максимумом.

Об этом сообщает Вloomberg.

Крупные трейдеры начали активно скупать и перевозить слитки в США до возможного введения новых пошлин. Это привело к дефициту золота в Лондоне, где обычно хранятся резервы.

Основные факторы роста

Рынки реагируют на потенциальный возврат таможенной политики Дональда Трампа, заявившего о намерении ввести 60% пошлины на китайский импорт в случае переизбрания. Инвесторы опасаются, что подобные меры спровоцируют новую волну инфляции и изменят денежно-кредитную политику США.

Так называемая ставка лондонского ломбардного кредита (GOFO), отражающая, сколько инвесторы готовы платить за краткосрочный доступ к золоту, подскочила с нулевых значений до 4,7%. Это свидетельствует о значительном дефиците физического металла на рынке.

На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что из-за ажиотажа инвесторы вынуждены ждать целую неделю, чтобы изъять свои слитки из Банка Англии и перевезти их в частные хранилища.

Специалисты прогнозируют, что центральные банки могут начать распродавать часть своих резервов или выдавать золото взаймы. По словам Роны О'Коннелл, главы отдела анализа рынка в StoneX Group, власти могут вмешаться во избежание хаоса.

Кроме золота, серебра, платина и палладий также выросли в цене. Дополнительным фактором стало ослабление доллара после слабого отчета о занятости в США, указавшего на постепенное замедление рынка труда.

Эксперты ожидают дальнейшую волатильность. Если торговые войны усилятся, а центробанки не вмешаются, цена золота может превысить 3000 долларов за унцию в ближайшие месяцы.

Добавим, 26 сентября цена на серебро достигла самого высокого уровня с 2012 года, а золото установило новый рекорд в 2685,58 доллара за унцию из-за ожиданий дополнительного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США, что способствовало росту стоимости драгоценных металлов.

Уже в октябре цена золота впервые превысила отметку в 2700 долларов за унцию, достигнув исторического максимума в 2711,99 долларов.