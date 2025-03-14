Тарифна політика Трампа спричинила рекордне зростання ціни на золото до $3000 за унцію

Ціна золота досягла рекорду, перевищивши 3000 доларів за унцію, на тлі побоювань щодо негативних наслідків агресивної тарифної політики президента США Дональда Трампа. Це спричинило занепокоєння щодо зростання економіки, знизило попит на ризикові активи та підштовхнуло інвестиції в золоті фонди.

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Про це пише Bloomberg.

Яка ціна на золото

Спотова ціна золота досягла 2994 доларів за унцію, перевищивши попередній максимум, зафіксований в четвер. Цього тижня ціна на злитки зросла на 2,6%, що стало найбільшим приростом з листопада.

Ф'ючерсні контракти в Нью-Йорку, які торгуються з премією до спотових цін, впевнено перевищили позначку в 3000 доларів за унцію.

Дорогоцінний метал продовжив демонструвати стабільні результати цього кварталу, зберігаючи значний річний приріст у 2024 році.

Вплив торгової політики США

Агресивна торгова політика адміністрації США знизила інтерес до ризикових активів, таких як акції, внаслідок чого цього тижня ключовий індекс S&P 500 почав корекцію.

Серед торговельних заходів Трамп пригрозив запровадити 200% мита на європейське вино, шампанське та інші алкогольні напої.

Він також заявив, що не скасовуватиме мита на сталь і алюміній, які набули чинності цього тижня, і не відмовиться від планів щодо запровадження взаємних мит для глобальних торговельних партнерів, що мають набрати чинності 2 квітня.

"Психологічний рівень 3000 доларів зараз стає видимим", — сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG Asia Pte. "Оскільки ми наближаємося до другого кварталу — коли взаємні тарифи можуть спровокувати чергову хвилю ринкової турбулентності — золото залишається переконливим безпечним активом у середовищі, де альтернатив мало".

Зростання цін на злитки стало вигідним для виробників дорогоцінного металу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Серед тих, хто отримав вигоду, акції австралійської компанії Evolution Mining Ltd. досягли історичного максимуму.

Згідно з попереднім підрахунком Bloomberg, глобальні запаси ETF, забезпечених золотими металами, зросли до приблизно 2687 тонн. Це є найвищим показником з листопада 2023 року.

Нагадаємо, на початку лютого золото встановило історичний рекорд через суперечки між США та Китаєм. Тоді ціна золота перевищила 2 877 доларів за унцію.