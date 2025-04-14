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Доллар ослаб до полугодового минимума на фоне беспокойства по поводу тарифной политики США
Американский доллар опустился до самого низкого уровня за последние шесть месяцев, что стало следствием растущего беспокойства инвесторов из-за противоречивой тарифной политики администрации президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает Bloomberg.
Индекс Bloomberg Dollar Spot снизился на 0,3% и достиг уровня, не виденного с октября прошлого года. В целом с начала года показатель потерял около 6%.
Снижение американской валюты стало заметнее после заявления Трампа о намерении продолжить введение пошлин на телефоны, компьютеры и популярную потребительскую электронику.
Он заявил, что предварительная отсрочка была лишь процедурным шагом и заверил, что "никто не снимается с крючка". Заявление прозвучало на фоне открытия торгов в Азии, что мгновенно сказалось на настроениях рынков.
Эксперты отмечают, что рынки ожидали определенного смягчения тарифной риторики, однако сигнал из Вашингтона лишь усилил неопределенность. По словам руководителя отдела макростратегии для EMEA в Mizuho International Джордана Рочестера, текущее сочетание слабого доллара, снижение процентных ставок в США и противоречивой политики администрации является токсичной комбинацией, которая должна вызвать тревогу в Министерстве финансов США.
Падение доллара сопровождается ростом волатильности и активным наращиванием коротких позиций против валюты. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, трейдеры продолжают заключать ставки на дальнейшее снижение доллара, в том числе против евро и японской иены.
Результаты последнего опроса Bloomberg показали, что почти 80% респондентов ожидают ослабления американской валюты в ближайший месяц – это самый высокий показатель ожиданий с 2022 года.
На этом фоне президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что у Федеральной резервной системы нет возможности влиять на политическую неопределенность. Он подчеркнул, что инвесторы пытаются понять, какой будет новая экономическая реальность в США, а действия ФРС не способны кардинально изменить ситуацию.
Ведущие аналитики Уолл-стрит прогнозируют дальнейшее ослабление доллара. В JPMorgan Chase & Co. считают, что на рынке все еще господствуют пессимистические ожидания по поводу перспектив экономики США. В Mizuho Bank Ltd. прогнозируют возможное снижение доллара еще на 5% на торгово-взвешенной основе, прежде чем валюта сможет стабилизироваться.
Отметим, что в Китае считают, что тарифы Соединенных Штатов могут спровоцировать "гуманитарный кризис", поскольку две крупнейшие экономики мира продолжают бороться в торговой войне президента США Дональда Трампа.