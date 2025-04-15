На тлі торговельної війни з США Китай призупинив імпорт літаків Boeing — Вloomberg

Китай наказав своїм авіакомпаніям не приймати подальших постачань літаків корпорації Boeing. Таке рішення стало продовженням торговельної війни між США і КНР. Вашингтон запровадив 145% мита на китайські товари, а Пекін відповів 125% митами на американський експорт.

Про це повідомляє Вloomberg, посилаючись на свої джерела.

Джерела агентства повідомили, що Пекін також вимагає від китайських перевізників припинити будь-які закупівлі авіаційного обладнання та деталей у американських компаній. За їх словами, наказ був відданий після того, як Китай минулими вихідними оприлюднив мито у розмірі 125% на американські товари. Ці тарифи самі собою більш ніж подвоїли б вартість літаків і деталей, вироблених США, зробивши недоцільним для китайських авіакомпаній купувати або орендувати літаки Boeing.

Крім того, як стверджують джерела, уряд Китаю також розглядає способи надання допомоги авіакомпаніям, які орендують літаки Boeing та стикаються з вищими витратами.

Близько 10 літаків Boeing 737 Max готуються увійти до китайських авіапарків, у тому числі по два для China Southern Airlines, Air China та Xiamen Airlines. Деякі з літаків припарковані біля заводської бази Boeing у Сіетлі, інші знаходяться у фінішному центрі в Чжоушані на сході Китаю. Ймовірно оформлення документів на постачання та оплату деяких з цих літаків могли бути завершені до того, як 12 квітня набуло чинності взаємне мито, оголошене Китаєм 11 квітня, і цим літакам може бути дозволено в'їжджати до Китаю в індивідуальному порядку.

Стрімка суперечка між двома найбільшими економіками світу вплинула на компанію Boeing, хоча ситуація нестабільна і може змінитися будь-якої миті. Трамп відступив від деяких зборів США, включаючи збори, що накладаються на iPhone компанії Apple, які виготовляються в КНР.

Нагадаємо, у січні Boeing повідомив про найбільші збитки з 2020 року. Авіабудівна компанія відзвітувала про річний збиток у розмірі 11,83 млрд доларів.